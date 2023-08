La vicefiscal general Martha Mancera señaló que la Fiscalía le da credibilidad a las tres fuentes que han entregado información sobre un plan para atentar contra el jefe del ente acusador Francisco Barbosa Delgado.



(Le puede interesar: Mencionado en caso de Nicolás Petro vuelve a dilatar juicio en su contra por homicidio).



Sostuvo que al darles credibilidad se determinó abrir una investigación formal hace 30 días para hacer las verificaciones del caso.

La funcionaria dijo que según la información recibida se están adelantando entrenamientos en Venezuela y la modalidad sería con francotirador u otro tipo de atentado. Y puso como ejemplo el ataque contra la Escuela General Santander de enero de 2019 y señaló que ese atentado requirió un tiempo largo de planificación y movimientos de dinero.



La funcionaria señaló que el jefe del ente acusador analiza salir del país, pero que seguirá al frente de la institución y reforzará su esquema de seguridad. Añadió que se estudian otras decisiones sobre la seguridad de la familia del funcionario.

Estos son los cabecillas del Eln en Arauca que estarían tras el secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez. Foto: Archivo

Mancera sostuvo que el plan contra Barbosa Delgado se habría determinado mucho antes de que las fuentes entregaran la información, al considerar que ese tipo de planificación requiere una alta preparación.



"Con relación a que nosotros estamos saboteando el proceso de paz, no es cierto", dijo la funcionaria y destacó que la Fiscalía suspendió las órdenes de captura contra personas vinculadas a la organización lo que ha facilitado las negociaciones con el Gobierno.



Pese a esto aclaró que esas decisiones y el proceso no frenan la acción de la justicia que debe seguir investigando la realización de delitos.



La funcionaria no se refirió a una hipótesis sobre una eventual división interna en el Eln sobre el proceso de paz.



Añadió que la investigación avanza en varias regiones del país y recordó que ya en Norte de Santander el Eln ha atacado a uniformados usando la modalidad de francotirador.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com