Por seguridad nacional, siguen tareas de cooperación con EE. UU.

En la mañana de este viernes, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en rueda de prensa virtual, reiteró que el Gobierno Nacional es respetuoso del fallo del Tribunal de Cundinamarca que suspendió los efectos jurídicos de la autorización de cualquier actividad a una brigada militar élite de Estados Unidos que llegó a Colombia a comienzos de junio.



Trujillo afirmó que este caso no refiere al paso de tropas por el territorio nacional, por lo cual impugnaran el fallo ante el Consejo de Estado.



"Vale la pena recordar que este tema pasó por debate de control político en la plenaria del Senado en junio", señaló Trujillo, quien reiteró que no se trata de un paso o tránsito de tropas, y que en este caso se trata de convenios de cooperación internacional de naturaleza militar que Colombia adelanta, no solamente con Estados Unidos, sino con muchos países del mundo.



En este escenario el Ministro aseguró que "Colombia continuará adelantando por razones de seguridad nacional todas las tareas de cooperación binacional con Estados Unidos, lo cual incluye el mejoramiento de nuestras capacidades, la capacitación y la asesoría (...) para avanzar de manera eficaz en la lucha contra las drogas".



De acuerdo con el Ministro, los 53 militares norteamericanos que se encuentran en el país tienen como labor asesorar a las Fuerzas de Tarea Conjunta, en tareas relacionadas entre otros, en la lucha contra el narcotráfico.

Defenderemos nuestras alianzas internacionales contra el narcotráfico hoy y siempre, en virtud del orden constitucional y la protección de nuestro país frente a cualquier forma de criminalidad. (2/2) — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 3, 2020

"No participan en las operaciones y no están armados", aseguró el Ministro.



Esta mañana, el presidente Iván Duque -a través de su cuenta en Twitter- se refirió al fallo de tutela del Tribunal de Cundinamarca, y aseguró que "defenderemos nuestras alianzas internacionales contra el narcotráfico hoy y siempre en virtud del orden constitucional y la protección de nuestro país frente a cualquier forma de criminalidad".



De igual forma, Duque señaló que la lucha contra el narcotráfico no se detiene y no se detendrá. "Llevamos más de 300 extradiciones, la mayor reducción de área sembrada en seis años, las mayores incautaciones de cocaína y avanzamos con nuestros aliados internacionales en campañas contra este flagelo".

Policía reforzará controles durante el Día sin Iva

De igual forma, el Ministro se refirió a la realización del segundo día sin Iva, hoy en el país. Afirmó que son "60 mil policías los que están a cargo de ejercer control en 73.570 establecimientos de comercio y 357 centros comerciales", además de 24.039 mayoristas y 49.174 establecimientos minoristas.



Este dispositivo se realizará de manera coordinada con las autoridades locales para el control de los exteriores en los alrededores de las grandes superficies con el fin de evitar aglomeraciones, "enfocados en 70 puntos críticos ubicados en 10 ciudades".



Señaló el funcionario que hoy se dará prioridad al control social y a los sitios de congestión de personas y vehículos.



"La Policía Nacional fortalecerá sus capacidades en materia de ciberseguridad con el fin de evitar el fraude en ventas, teniendo en cuenta que estas se enfocarán en el modo en línea o digital", aseguró Trujillo.



Puntualizó que los gobernadores y alcaldes deberán asegurarse de que los comerciantes cumplan los protocolos expedidos por el Ministerio de Salud en materia de bioseguridad y los establecimientos de comercio deben fortalecer las medidas de bioseguridad en las tiendas físicas, de manera que se mitigue el riesgo epidemiológico de contagio y propagación del covid-19.



"Hago un llamado a todos los colombianos a que sean responsables durante esta segunda jornada del Día sin Iva", puntualizó el funcionario.

"No cumplió con su deber "

Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo Zapateiro, se refirió al llamamiento a calificar servicios de los tres suboficiales que estaban al mando del pelotón al que pertenecían los 7 uniformados involucrados en la violación de una niña embera el 21 de junio, en zona rural de Pueblo Rico, Risaralda.



(Le sugerimos leer: En qué va caso por violación de militares a menor indígena en Guaviare)



Entre los llamados a calificar servicios se encuentra el sargento que denunció a los uniformados involucrados en el caso, a lo que el general Zapateiro explicó, "la decisión que es institucional, corresponde precisamente a la falta de mando y control de los suboficiales comandantes. Este es el fundamento para ejercer la potestad de retiro por facultad discrecional".



De acuerdo con el comandante del Ejército, "era su obligación moral, institucional y legal la de informar. Ese es el proceder de cualquier servidor público (...), es el proceder de un funcionario que conoce de un delito".



De igual forma, indicó que como comandante del pelotón debían prevenir y esa era su responsabilidad, "los comandantes deben estar al frente de los procedimientos que ejecuta una unidad en desarrollo de las operaciones. Debe controlar y liderar a los hombres bajo su mando".



