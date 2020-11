No Es Hora De Callar y Fundación Avon se unen y rechazan el femicidio

El 29 de febrero de este año, Cindy Morales Salguero fue asesinada por su expareja, Johan Ossa Lopera, un patrullero de la Sijin. Como ella, otras 208 mujeres y niñas fueron víctimas de feminicidio, entre el primero de enero y el 31 de octubre de este año, según datos recopilados por el Observatorio de la campaña No Es Hora De Callar.



Cada una tiene un nombre y una historia que merecen ser recordados, por lo que No Es Hora De Callar y la Fundación Avon para la Mujer harán un acto de memoria por todas ellas.



Cindy era gerente de zona de Avon, vivía en Florencia (Caquetá) y el día anterior a su asesinato se había graduado como especialista en Gerencia de Talento Humano, de la Universidad de la Amazonía. La Fundación Avon rechazó su asesinato y, paralelamente ha impulsado la iniciativa #AisladasNoSolas en Perú, Ecuador y Colombia.



En nuestro país, uno de sus aliados es No Es Hora De Callar, campaña con la que se ha unido para llamar la atención sobre la violencia machista que, como a Cindy, le ha costado la vida a cientos de mujeres y niñas este año.



Es una realidad que en Colombia y en el mundo la violencia de género se agudizó en medio de la pandemia de covid-19, pues una de las medidas que se tomó para contener al virus fue la cuarentena obligatoria. Esto dejó en grave peligro a millones de mujeres y niñas que debieron quedarse en casa con sus agresores.



De hecho, la Línea nacional 155 de orientación a mujeres víctimas de violencia tuvo un incremento del 130 por ciento en el número de las llamadas que recibió durante los meses del aislamiento. Por eso, el mensaje de la iniciativa #AisladasNoSolas es que, pese al distanciamiento social, todas las mujeres están acompañadas.



Además, entre enero y octubre de este año, 30.540 mujeres y niñas han sido víctimas de violencia intrafamiliar y 12.850 de violencia sexual, según datos de Medicina Legal. En medio de este doloroso contexto, No Es Hora De Callar y la Fundación Avon se han centrado en sensibilizar y concientizar a toda la sociedad acerca de las agresiones que día a día afrontan miles ellas, en especial el feminicidio.



Este es un crimen que suele estar antecedido por un ciclo de violencias que, muchas veces, las víctimas denunciaron. Brindar herramientas adecuadas, así como ayuda a tiempo puede salvarle la vida a cientos de niñas y mujeres que hoy la necesitan con urgencia.

“Queremos invitar a hombres y mujeres a que reconozcan las señales y hacer visibles las diferentes formas de violencia, sea física, sicológica, sexual o económica. Es inaceptable que una de cada tres mujeres en el mundo sea víctima de violencia” manifestó Carolina Henao Restrepo, directora ejecutiva de la Fundación Avon para Colombia, Perú y Ecuador, a propósito del trabajo que ha adelantado de la mano de No Es Hora De Callar.



Otra de las acciones que se llevó a cabo en el marco de esta alianza tuvo lugar en julio de este año, en la edición 31 de Colombiamoda. Allí, la Fundación Avon y el diseñador colombiano Diego Guarnizo presentaron la colección 'Libertad', cuyo propósito fue visibilizar la violencia en contra de las mujeres.



Luego de la puesta en escena inaugural se llevó a cabo el panel #AisladasNoSolas, que contó con la participación de Ricardo Hinojosa, gerente general de Avon; Jineth Bedoya, directora de No Es Hora De Callar; y Nadia Sánchez, directora de la Fundación SHE IS. En el espacio se habló acerca las acciones necesarias para responder a la violencia de género y sobre por qué es importante acompañar a las víctimas y sobrevivientes.

Ahora, como homenaje a todas las mujeres y niñas que perdieron la vida este año, No Es Hora De Callar y la Fundación Avon para la Mujer harán un acto de memoria público en cinco ciudades del país.



El próximo 23 de noviembre, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla serán los escenarios en donde levantarán la voz por cada una de las 209 víctimas de feminicidio.



También, en donde se enviará un mensaje contundente a toda la sociedad, para llamar la atención sobre la urgencia de actuar frente a la violencia de género. De cara al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, #NoEsHoraDeCallar el feminicidio #AisladasNoSolas.



NO ES HORA DE CALLAR

