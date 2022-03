Una juez de control de garantías de Bogotá ordenó que el abogado Diego Cadena, procesado por fraude procesal y soborno a testigos, siga con el beneficio de casa por cárcel. Negó la petición de la Fiscalía de asegurarlo en centro carcelario.



(Le puede interesar: Las evidencias que desestimó juez que dejó libre a profesor del Marymount).



El abogado salió del país aprovechando lo que su defensa calificó como un vacío juridico. La Fiscalía pidió una nueva orden de captura la cual fue legalizada y en su momento la juez lo envió a casa por cárcel.

El ente acusador le pidió a la funcionaria que le revoque ese beneficio y que a cambio lo envíe a una cárcel.



La juez consideró que contrario a lo que dice la defensa de Cadena no existía un vacío jurídico. Indicó que el procesado tenía una medida de aseguramiento desde el 15 de diciembre pero no se agotó el procedimiento procesal para que se hiciera efectiva.

(Le puede interesar: Las gestiones de paz que el capo 'Otoniel' le ofreció a la JEP).

Añadió que entre el 21 de febrero y el 2 de marzo la Fiscalía no acudió a ningún recurso al considerar que la medida de aseguramiento estaba vigente y que Cadena estaba detenido en su lugar de residencia. Sin embargo, dijo la juez, no hizo ninguna verificación de que en realidad estuviera cumpliendo esa medida.



Sostuvo que las autoridades no se pueden atener a suposiciones y tienen la obligación de verificar los hechos.



Igualmente señaló que la Fiscalía hizo su petición, para sustentar el incumplimiento de la medida de aseguramiento, sobre la información de un medio periodístico, pero no presentó evidencias para demostrar que Cadena en realidad había salido del país.



Añadió que la Fiscalía podía presentar los registros migratorios de Cadena y la información de la hora, día y aerolínea por la que salió del país, y no presentó ningún elemento para sustentar la supuesta violación de los compromisos de Cadena.



"La Fiscalía no cumplió con la carga demostrativa", señaló la juez y criticó falencias del ente acusador para sustentar su petición y sostuvo que incurrió "en un show mediático".



La Fiscalía apeló la decisión.

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com