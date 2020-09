No aparecen los dos policías acusados de la muerte de Javier Ordóñez

Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz, los dos agentes a los que un juez ordenó capturar este jueves por el homicidio de Javier Ordóñez en un caso de brutalidad policial, no han sido ubicados.



(Contexto: Juez ordenó captura de policías por homicidio de Javier Ordóñez)

Fuentes oficiales señalaron que ya fueron al sitio en el que los uniformados establecieron como su lugar de residencia y no los encontraron. Se tuvo contacto con familiares de los uniformados para informar sobre las órdenes de captura contra ellos.



La orden fue entregada al CTI de la Fiscalía y a la Sijín de la Policía para hacerla efectiva, pero hasta ahora no se ha logrado su detención.



(Lea también: Policías vinculados al caso de Javier Ordóñez tienen antecedentes)



Las mismas fuentes señalaron a EL TIEMPO que están tomando contacto con los abogados de los uniformados para notificarlos oficialmente y facilitar su entrega a las autoridades.



Personas cercanas señalaron que los uniformados estarían resolviendo algunos asuntos personales antes de proceder a su entrega a la Fiscalía.



A pesar de estas versiones de sus allegados, las autoridades no descartan una eventual fuga.



Noticia en desarrollo…