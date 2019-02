Juez no admite informe de Pizano como prueba en caso de Luis Andrade

Un juez de conocimiento de Bogotá negó este miércoles la petición de la Fiscalía de incluir como prueba en el proceso contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructra (ANI) Luis Fernando Andrade por el caso Odebrecht, un informe realizado en 2015 por el fallecido exauditor de la Rutal del Sol II, Jorge Enrique Pizano.

La Fiscalía argumentó en la diligencia que el informe realizado por Pizano fue entregado a los investigadores el 27 de diciembre de 2018 y que no sabían de su existencia, por lo que era válido incluirlo como prueba sobreviniente (destapada por fuera de las audiencias preparatorias en las que se anuncian las pruebas).



El informe correspondía a labores realizadas por Pizano entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2015 y relacionadas con la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SarlafT).



El documento, dijo la Fiscalía, fue entregado por el vicepresidente contralor del grupo empresarial Aval, Rafael Neira Torres, por lo que se pedía que se autorizara su testimonio y la inclusión del informe.

En el documento, dice la Fiscalía, se habla de que se detectaron nombres de proveedores que supuestamente no habrían cumplido con algunas de los requisitos del Sarlaft, pero que luego de hacer “la respectiva verificación y las pistas cautelares de estos contratistas” Pizano habría concluido que no se demostraron esas faltas al esquema de trasparencia en la contratación.



La Procuraduría respaldó la petición de la Fiscalia, mientras que la defensa de Andrade la rechazó y señaló que esa solicitud generaba “una desnaturalización sobre las garantías procesales” del acusado.



El juez del caso consideró que esa petición era “impertinente” y rechazó la inclusión de esos elementos en el juicio contra Andrade, así como el testimonio de Neira Torres.



El abogado Jesús Albeiro Yepez que representa a Andrade, señaló que no entiende la insistencia del ente acusador en esa petición cuando la defensa ya la había solicitado y el juez se la había autorizado. El juez se mantuvo en su decisión, tomada en diciembre del año pasado, de no incluir como evidencia los audios de Enrique Pizano ante un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.



La decisión final sobre el tema será resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá.



JUSTICIA