Desde su cuarto en el Hospital Militar de Bogotá, Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 años, continúa su recuperación junto con sus hermanos Soleiny, Tien y Cristin.

Tras permanecer 39 días perdidos en la selva, luego de sobrevivir a un accidente aéreo –el 1.º de mayo pasado–, los niños reciben atención médica y psicológica, además de visitas de parte de los indígenas y comandos del Ejército que participaron en su búsqueda.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, estuvo en el hospital y recibió dos dibujos realizados por las niñas.

Dibujo de Lesly sobre el perro Wilson Foto: Fuerzas Militares

En el de Lesly hay un protagonista principal: Wilson, el comando canino que ayudó en su búsqueda y que estuvo con los niños por un par de días. Hoy, Wilson está extraviado en la selva.

Dibujo de Soleiny, niña rescatada en la selva Foto: Fuerzas Militares

Los dibujos, dados a conocer la anoche del domingo, arrojaron de nuevo esperanza en la pronta recuperación de los niños que sobrevivieron consumiendo una fruta conocida como juan soco; y a otra de una planta amazónica conocida como milpesos. También encontraron uno de los 100 kit que lanzaron las Fuerzas Militares, y que les duró 15 días. Así se lo narró a EL TIEMPO el rescatista indígena Henry Guerrero.



El juan soco y el milpesos fueron los dos frutos que consumieron los niños, según los resctistas. Foto: Twiter @FrutasColombia

Cruce de denuncias



Mientras esto ocurría, a las afueras del hospital su papá, Manuel Miller Ranoque, lanzó una serie de quejas y denuncias. Tras quejarse de que las fotos de sus hijos estaban en redes sin su permiso; aseguró que los niños habían subido a la avioneta para huir de las amenazas de reclutamiento de las disidencias.

Según él, recibió amenazas del frente ‘Carolina Ramírez’, por lo que pidió protección. “Para ellos, yo soy un objetivo”, señaló.

Manuel Ranoque reveló detalles del reencuentro con sus hijos y de las amenazas. Foto: Suministrada / El Tiempo

Y agregó que cuando él estaba siendo atendido en el Hospital Militar, se realizó la visita oficial del presidente Gustavo Petro, el pasado sábado, y les tomaron fotos a sus hijos sin su permiso.

“Totalmente estoy en desacuerdo con eso. ¿Cómo que van a coger a mis hijos como objeto de burla? Si yo, que soy el papá, no estoy haciendo eso, ¿para qué personas que están durmiendo y comiendo bien se van allá, los dejan ingresar, sacan fotos de mis hijos, las riegan en redes? Eso es injusto”, apuntó.

Ranoque agregó: “El sábado, el presidente Petro quedó de hablar conmigo y me dejó esperando. No entiendo. Quiero que respete, la decisión la tomo yo como papá. No estoy muerto”.

En entrevista con EL TIEMPO, este diario le preguntó por supuestas denuncias en su contra por parte de familiares de su compañera Magdalena Mucutuy.

Se habla de maltrato hacia su esposa e hijos. Ranoque aseguró que las denuncias responden a temas económicos, dijo que la familia Mucutuy quiere quitarle a los niños.

¿Qué dice el ICBF sobre las supuestas denuncias?



“Puedo asegurarle que yo no tengo nada que ver con ningún maltrato familiar. Esas son patadas de ahogado porque quieren quitarme a mis hijos y apoderarse de ellos. Las personas que están hablando así ni siquiera estuvieron conmigo buscando a los niños mientras yo estaba mal”, dijo al asegurar que, supuestamente, las denuncias de abuso no tienen validez y ya habrían sido desmentidas por la propia menor.

EL TIEMPO consultó el caso con Adriana Velásquez, subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien aseguró: “En este momento todas las denuncias y los hechos y las acciones de verificación son objeto de análisis por parte de la defensora de familia asignada por el ICBF y guarda estricta reserva”.

Adriana Velásquez subdiretora del Icbf habló sobre el estado de los niños. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO. - Archivo particular

Además, sobre la custodia de los niños, la subdirectora de la entidad dijo que es la defensora de familia quien debe tomar la decisión y que esto tomará tiempo.

La investigación sigue.

REDACCIÓN JUSTICIA