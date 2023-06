Henry Guerrero duró 30 días buscando a los cuatro niños indígenas que estaban perdidos en las selvas del Caquetá tras sobrevivir a un accidente aéreo.



En diálogo con medios de comunicación, desde el Hospital Militar, Guerrero relató los pormenores del proceso y lo poco que han dicho los menores desde que fueron rescatados el pasado 9 de junio.



¿Cómo fue el momento cuando encontraron a los niños?



Nos llenó de mucha alegría cuando los encontramos. Después de 30 días de búsqueda estábamos un poco ya desesperados porque ya llevábamos tiempo y nos desesperaba era el tiempo. Y cuando la encontramos (a Lesly) fue una felicidad muy inmensa. Estaba un poco muy desnutrida. Pero lo que admiramos de los cuatro menores, independientemente de la niña que no habla, era que ella no había perdido el conocimiento. Le preguntábamos que habían visto, dijo: 'no, nosotros escuchábamos los helicópteros con el mensaje de la abuela en huitoto'.



Entonces, cuando lo encontramos, dijimos 'vamonos, nosotros somos de la Aracuara y los estamos buscando y acá están también los compañeros de Leguízamo'. La encontramos desde el sitio de partida del día viernes, a dos kilómetros.

Niños perdidos aparecieron en la selva Foto: Archivo particular

¿Quién llegó primero, ustedes o el Ejército?



No, nosotros llegamos primero.



¿Cómo se comunicaron desde ahí?



Habíamos acordado con una unidad, 'Buitre 3', que es la que nos dejaron para el tema de comunicación, porque nosotros andábamos sin nada, que hiciéramos la última pesquisa el día viernes, el día que se encontró. Pero ellos se vinieron. Eso es complicadísimo, no se podía andar. Se caminó los dos kilómetros y nos encontramos con otra unidad que se llama 'TAC 1' y ellos tenían su radio. Ahí llegamos y ahí fue dónde se levantó a los niños por el helicóptero.



¿Qué les decía la niña?

Lo que primero nos dijeron es que tenían hambre. Querían comer un arroz con leche, querían comer pan. Su mentalidad era comer.



¿Usted fue el primero en llegar?

No, los que la salvaron fueron cuatro compañeros del Putumayo. Después ya llegamos el resto.



El momento del rescate de los niños perdidos en Guaviare. Foto: Foto: Suministrada

¿Tenían un cambuche?



Sí, tenían un pequeño cambuchito de un toldillo y tenían una toallita ahí en el suelo. El niño ya estaba muy débil, ya no podía caminar. Le preguntamos y ya llevaban cuatro días en el mismo sitio donde se encontraban.



¿Les dijo por qué no se habían encontrado antes?



Ya no tenían más fuerzas. Cuando encontramos la última evidencia de las huellas, nos dimos cuenta que los niños estuvieron ya cuatro días. Ya no estaban andando. Estaban cerca. Se nos metió esa energía positiva de que ya no andaban y así fue. Y cuando vimos las huellas de un tennis, dijimos: 'esas son las huellas de Lesly, de la mayor'. Claro, cuando la encontramos, le preguntamos por los tennis. 'Se me cayó cruzando el caño', dijo. Eso fue la pista que nos dio.



¿Estaban cerca a una zona donde podían tomar agua?

Ellos siempre se ubicaban cerca a un río porque cargaban su frasquito de gaseosa (para tomar agua).



¿Les contó cómo hacían para cargar a la bebé?



No. Esa parte no le preguntamos porque realmente nos preocupaba era traerla de una vez. No les hemos preguntado muchas cosas. Nosotros les decíamos que vimos una huella en tal parte y ellos nos decían: 'sí, nosotros estuvimos ahí, tres días, cuatro días'.

¿Cómo le contaron al papá?

Yo fui el primero que le dije: 'mire, encontraron a sus hijos'. Se puso a llorar.



¿Qué más dijo Lesly?



Ella decía que escuchaba todos los mensajes del helicóptero, que la andaba buscando. En el mensaje la abuela decía: hija, no se mueva que la andan buscando. No tenga miedo a un perro que anda por ahí, a Wilson. Ese era el mensaje que sobrevolaba cada tres o dos días. Ellos los escuchaban, pero no sabían a dónde ir porque es un monte difícil. Es una zona muy extensa, pero se logró.



¿Se repartían funciones?



La que dirigió todo esto en 40 días fue la mayor, fue muy inteligente porque nosotros revisamos en el maletín lo que llevaba: ella cogió el toldillito, la toallita, los pedazos del camping, se echó una linterna con baterías de un par, pero ya estaba desgastada, los dos celulares, yo creo que se destrían de noche; una cajita musical y el frasquito de gasesosa.

