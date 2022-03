Tras las elecciones del pasado 13 de marzo, en las que los colombianos eligieron al nuevo Congreso y votaron por tres consultas interpartidistas, Suani Lefevre Bessudo, nieto del presidente de Aviatur, Jean Claude Bessudo, publicó una serie de historias en Instagram en las que narró que cometió presunto fraude electoral siendo jurado de votación.



El joven, hijo de Sandra Bessudo y estudiante de la Universidad de Los Andes, dijo que en algunas ocasiones no les entregó el certificado electoral con el que los colombianos pueden pedir en su trabajo medio día de descanso y acceder a otros beneficios por haber participado en las urnas.

También aseguró que, cuando le solicitaban insistentemente por el certificado, escribía mal su documento de identidad.



“Hoy fui jurado de votación y fue una puta mierda, la próxima vez que toque me voy del país y vuelvo, así sea como por tres días. En otras noticias, le hice una hijueputada a todos los petristas de mierda. Y si se preguntan qué hice, es muy fácil: cuando ellos votan y tú tienes la cédula de ellos, tienes que darles un pedazo de papel que diga que tienen un día libre y yo no les daba el pedazo de papel y si lo pedían ponía un nombre falso y otro número de cédula”, narró el miembro de la familia Bessudo.

A su vez, dijo que a quienes no se daban cuenta les entregaba el tarjetón de la consulta del Equipo por Colombia.



Consultado por EL TIEMPO, el penalista Carlos Gilberto Gómez Cifuentes indicó que en el hecho se generaron tipos penales.



"Cuando alteró los certificados de votación consignando información falsa, cometió falsedad ideológica en documento público. Los jurados son particulares que cumplen una función pública con carácter transitorio. Cuando se negó a entregarlos, cometió falsedad por ocultación de documentos públicos", indicó el penalista.

Y añadió: "Cuando dijo haber cambiado los tarjetones cuando le pedían el de Petro entregando los que no eran, cometió fraude al sufragante (Articulo 308 del Código Penal). De este modo, alteró los resultados de la consulta en su mesa, defraudó la confianza de los sufragantes y en la consulta por el Pacto Histórico, los hizo votar en otra consulta".



Igualmente consideró que por ser autoincriminaciones muy serias la Fiscalía está obligada a investigar de oficio. "Y puede contrastar la información del certificado electoral con los electores lo cual no es propiamente complicado, por las bases de datos públicas o privadas en que aparecen sus direcciones", indicó.



Finalmente el penalista dijo: "Es tiempo de serenarse, pero también de que el Estado dirija claros mensajes de desestímulo a esa otra forma de fraude y a la violencia. Sinceramente desearía que eso fueran puras palabras vacías. Pero si no, aún es tiempo para la reflexión".

