Niegan libertad de exfiscal de la JEP Julián Bermeo

La juez 14 de garantías negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos para el exfiscal de la JEP Julián Bermeo.

La funcionaria judicial considero que efectivamente han pasado más de 240 días y no ha iniciado el juicio, pero que esto se podría justificar por la cantidad de personas detenidas, la gravedad de los delitos y porque los delitos corresponden a actos de corrupción u contra la administración pública .



Además, la juez acudió a una norma que duplica los términos garantizando que se extienda el tiempo para que se inicie la etapa de juicio.



En la mañana el abogado del exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había pedido la libertad argumentando que han transcurrido 184 días desde la presentación del escrito de acusación el pasado 8 de julio de 2019 hasta la fecha, sin que se hubiese iniciado la audiencia de juicio oral. Esto superaría los 120 días que establece el código de procedimiento penal



Sin embargo, el abogado aseguró que era idóneo descontar 10 días por aplazamientos consecuentes a quebrantos de salud de la defensa. Para un total de 174 días.



"Las defensa no ha contribuido al vencimiento de términos previstos en la normatividad ya citada, observando que el inicio del juicio oral no se ha cumplido durante el término de los 120 días" dijo en la audiencia la defensa del exfiscal.



Ante la solicitud, la fiscalía se opuso a la solicitud hecha por la defensa de Bermeo Casas.



"(...) Absolutamente todas las causales deben duplicarse y de 120 días deben pasar a contabilizarse 240, porque es que se dan todas las causales para ello" dijo el delegado fiscal en la audiencia.



Para la fiscalía, por la cantidad de los imputados, la gravedad de los delitos y porque los delitos corresponden a delitos de corrupción y contra la administración pública se deben duplicar los términos.



"Los términos se vencen en marzo de 2020, los términos de 240 días" dijo el delegado fiscal en la audiencia.



El delegado de la procuraduría apoyo la posición de la Fiscalía.



El exfiscal fue capturado en marzo de 2018, mientras recibía 500 mil dólares para incidir en el proceso de extradición del hoy disidente Jesús Santrich.



Junto a Bermeo Casas se encontraba el exsenador Luis Alberto Gil Castillo, señalado de ser intermediario en el negocio ilegal y otras tres personas.



Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com