Niegan libertad a vinculado a 'carrusel de la contratación' en Bogotá

Victor Manuel Vargas Gaitán, representante legal de la fundación sin ánimo de lucro 'Bogotá un Espacio para Amar', acusado por lavados de activos, al estar presuntamente vinculado con el 'carrusel de la contratación' en Bogotá, seguirá esperando el juicio en su contra en la cárcel La Modelo.

Así lo confirmó un juez especializado que negó la libertad del sindicado que alegaba que el vencimiento de los términos era tan "próximo" que debía conceder el beneficio.



El juez consideró que "es evidente" que hay dificultades para que se instale pronto el juicio oral, pero "no puedo adelantarme ha ese hecho, por consiguiente aún cuando han pasado 234 días, no se ha vencido el término de 244 días".



La defensa aseguró que ellos no son los responsables de las "dilaciones en las diligencias".



Vargas Gaitán, al parecer recibió más de 13.000 millones de pesos de Andrés Jaramillo López, representante legal de Conalvías, que serían parte del anticipo de las obras de la Fase III del Sistema de Trasmilenio en la Calle 26, dentro del contrato número 138 de 2007.



Dicho contrato, inicialmente se le había adjudicado al Grupo Nule, pero por incumplimientos y demoras en la construcción fue por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) a Conalvías, durante la administración del exalcalde Samuel Moreno.



Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Vargas Gaitán prestó su fundación para recibir parte de los adelantos de Conalvías, que se entregaron en 15 cheques, para la culminación de las obras. La fachada de está entrega consistió en supuestos pagos por servicios de transporte de materiales, que nunca se hicieron.



El ente acusador afirmó que Vargas Gaitán "conocía de la ilicitud del dinero transferido y resguardó, transformó, custodió, ocultó y encubrió su origen".



JUSTICIA