Exgobernador de La Guajira investigado por corrupción seguirá preso

Juez del Tribunal Superior de Bogotá negó la libertad por vencimientos de términos, por segunda vez, al exgobernador de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso es indagado por presuntas irregularidades en el contrato realizado por más de 17 millones de pesos para la investigación del dengue en La Guajira.

El juez argumentó que "no se ha violado el plazo razonable de 360 días", pues aunque ya cumplió el pazo de 240 días legales que se le atribuyen a la medida de aseguramiento, no ha superado la prórroga de 120 días otorgados en la primera solicitud de libertad por un juez de garantías.



La defensa apeló la decisión del juez afirmando que no se han justificado los 120 días de la prórroga de la medida de aseguramiento en el trayecto del proceso, y reafirmó que "ya se venció el término de 182 días desde que la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento en contra de José María Ballesteros".



La Fiscalía le había imputado los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y concusión, cargos que Ballesteros no aceptó.



El exgobernador deberá esperar que su proceso continúe, mientras está recluido en la cárcel La Picota.





