El diputado Nicolás Petro y el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido con el alias de Hombre Marlboro, el 31 de diciembre del año pasado asistieron a la misma fiesta en un lujoso hotel de Cartagena, Bolívar.



En el encuentro, de acuerdo a los videos recopilados en un artículo de la Agencia de Periodismo Investigativo (API), el hijo del presidente Gustavo Petro se ve acompañado de su actual pareja, Laura Ojeda.



En las imágenes se ve a Lopesierra vestido de blanco y con un adorno azul en su cuello mientras conversa con otras personas que lo acompañan en la mesa. Cerca de ese sitio aparecen en escena el diputado Petro y su novia, con quien sale bailando.

#Investigación El encuentro inédito entre Nicolás Petro y el exnarco Samuel Santander Lopesierra



Ambos niegan conocerse, pero el 31 de diciembre tuvieron un emotivo acercamiento. Detalles inéditos del 'Hombre Marlboro' en su regreso a Colombia👉https://t.co/tnDUr2EEYg pic.twitter.com/iqQ6oaO4NM — Agencia de Periodismo Investigativo (@Agencia_API) March 10, 2023

Además, según el artículo de la API, 'El Hombre Marlboro', guajiro de 61 años, alcanzó a tener un apretón de manos y un abrazo con el hijo del presidente, quien supuestamente fue junto a su actual novia hasta la mesa de él para conversar por un par de minutos. Esa escena, sin embargo, no aparece en el material recopilado por el medio.



El presunto nexo entre el hijo del jefe de Estado y el exmafioso que alcanzó a ser extraditado a Estados Unidos -donde fue condenado a 25 años- se debe a que este último le habría dado al diputado 600 millones de pesos -junto a 'El Turco Hilsaca'- para la campaña presidencial de Gustavo Petro.



Esa mención hace parte de las revelaciones que hizo la expareja del diputado, Days Vásquez, quien destapó un escándalo que llevó a abrir una investigación en la Fiscalía General de la Nación para establecer la veracidad de unos chats en los que él habla con su expareja de varias sumas de dinero que habrían movido.



El llamado 'Hombre Marlboro', tras su llegada desde el país norteamericano, no registra informes o antecedentes que lo vinculen con actividades delictivas. Así lo confirmó EL TIEMPO con fuentes de la Policía Nacional.



No obstante, frente al supuesto dinero que le entregó a Nicolás Petro, la Fiscalía y la Procuraduría están a la espera de que él dé una explicación sobre la veracidad de las denuncias en su contra.



