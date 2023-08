Pese a que había sido una solicitud de la defensa de Nicolás Petro, la Unidad Nacional de Protección (UNP) descartó por ahora reforzar su esquema de seguridad, según explicó el director de la entidad, Augusto Rodríguez, durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.



(Lea también: Nicolás Petro confirma que avanza en proceso de colaboración con la Justicia).



En el debate, realizado este 23 de agosto, Rodríguez comentó que no se consideró necesario aumentar la seguridad que hoy tiene el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

Nicolás, junto a su expareja Dayssuris Vásquez, son investigados penalmente por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de dineros recibidos de personas cuestionadas. Además, según dijo la Fiscalía que confesó Nicolás, parte de esos dineros habrían ingresado sin ser reportados al Consejo Nacional Electoral a la campaña presidencial del hoy jefe de Estado.



Ambos procesados decidieron colaborar con la justicia y por eso el abogado David Teleki, que defiende a Nicolás Petro, había pedido que se le reforzara la seguridad.

Facebook Twitter Linkedin

Augusto Rodríguez, director de la UNP. Foto: Twitter: @UNPColombia

(Le puede interesar: Juez prohibió a Nicolás Petro reunirse 'con personas vinculadas al caso' investigado).



No obstante, durante el debate en la Comisión Primera de la Cámara, el director de la UNP expuso:



“Consideramos que tiene un esquema acorde con el nivel de riesgo y hasta el momento no se ha pensado en modificar el esquema de esta persona. Depende ese esquema de la Presidencia de la República, que tiene un esquema grande, y de allí se pueden hacer algunas variaciones, pero la Unidad Nacional de Protección no va a incrementar el número de vehículos o el tamaño del esquema presidencial”.



(Más notas: Equipos incautados al Eln se sumarán a caso por denuncia de atentado contra el Fiscal).



Finalmente, sobre la petición que también hizo Teleki de que le dieran protección a él mismo, Rodríguez explicó que la ley no permite darles medidas de protección a los abogados a menos de que su trabajo se relacione con casos de derechos humanos o derecho internacional humanitario; “a los otros abogados los debe proteger la Fiscalía”, concluyó.





justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: