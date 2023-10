“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración, donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino”. Con esas palabras, el pasado 1.° de agosto el exdiputado Nicolás Petro Burgos manifestó su interés de darle información a la Fiscalía en su proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



El expediente parte del señalamiento de que, supuestamente, el año pasado, Petro Burgos recibió dineros de personas de la costa Caribe –como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca– que al parecer iban dirigidos a la campaña de su papá, el entonces candidato Gustavo Petro, pero que se habría embolsillado con fines personales.

Sin embargo, su intención de colaborar con la justicia se habría quedado en palabras, pues EL TIEMPO conoció varios oficios que evidencian que en los últimos dos meses, en tres ocasiones –22 de agosto, 23 de agosto y 12 de septiembre– fue citado por el fiscal Mario Burgos para escucharlo en Barranquilla, y en ninguna de esas oportunidades entregó datos sobre el escándalo, que tendría detrás a 16 personas que habrían hecho movimientos a favor de Petro Burgos y de su expareja Day Vásquez.



Por su falta de información, la Fiscalía radicó escrito de acusación en su contra, lo que implica que irá a juicio, y en medio de lo que parece un giro de 180 grados en su estrategia, la revista Semana publicó apartes del interrogatorio que Nicolás Petro rindió el pasado 2 de agosto. En este, tras decir que hablaba sin presiones, describió episodios sobre la financiación de la campaña Petro Presidente y mencionó a personas como los empresarios Euclides Torres y Christian Daes; al exembajador en Venezuela Armando Benedetti, y a la primera dama, Verónica Alcocer.

Nicolás Petro salpicó a varias personas en su interrogatorio. Foto: Archivo particular

En el interrogatorio, el hijo mayor del Presidente aseguró que Torres puso dineros para pagar actos de campaña y afirmó que su papá sabía de esos recursos, los cuales no habrían sido reportados en la campaña.



“(Gustavo Petro) Sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña (...) Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía. (...) Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña”. El hoy jefe de Estado “siempre se quedaba callado” luego de escuchar esto, según dijo Petro Burgos.



No obstante, él dijo que Gustavo Petro no tuvo conocimiento de los dineros que dieron Lopesierra e Hilsaca, de los cuales la mayoría, según su testimonio, terminaron en sus bolsillos y solo una parte habría ido a la campaña.



También mencionó reuniones en las que supuestamente se habló de la primera dama: “Estuve reunido con Mauricio Lizcano (...) asistieron Mario Fernández Alcocer y Agmeth Escaf, y se habló de que ellos eran la representación de Verónica Alcocer”, se le escucha decir.



Así mismo, dijo que hubo dineros que iban a "financiar" una especie de campaña de Verónica Alcocer: “Christian Daes financió parte de esa campaña (de Verónica Alcocer). La ocasión en que yo estuve fue en efectivo (...) era en un morral (con) millones de pesos, eran fajos”.

Nicolás Petro, Verónica Alcocer y Agmeth Escaf. Foto: X: @agmethescaf

El reto de la Fiscalía ahora es reconstruir la ruta de todos los dineros, incluyendo su origen, y verificar si fueron o no reportandos en las cuentas de la campaña.



Tras la revelación de apartes de su interrogatorio, Petro Burgos dijo en redes sociales que será un juez “quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos”, y añadió: “Para obtener esa declaración, la Fiscalía me doblegó moral y físicamente”.

Un juez me dió la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos.



Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos. — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) September 30, 2023

El llamado a juicio

Mientras que el hijo del Presidente incumplía su compromiso de entregar información, su expareja duró horas contando detalles y la posibilidad de beneficios judiciales para ella sigue en firme. Caso distinto es el de Petro Burgos, contra quien el 25 de septiembre la Fiscalía radicó la acusación y un juzgado ya fijó la audiencia para el 20 de noviembre.



Ese llamado a los estrados judiciales –que cerró la puerta a un principio de oportunidad– generó una reacción por parte del procesado. Si hace dos meses había dicho que iba a colaborar con la justicia, este lunes escribió en su cuenta de X que sabía que la Fiscalía de Francisco Barbosa no era de fiar.



“Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, añadió el imputado en su mensaje. Usó la expresión “no arrodillarse al verdugo” que fue la que usó el presidente Petro el 3 de agosto en Sincelejo, cuando reaccionó al proceso que enfrenta su hijo y le recomendó llevarlo con dignidad.

Lo que dice la defensa

En diálogo con este diario, Diego Henao, abogado de Nicolás Petro, afirmó que su cliente siempre ha mantenido la intención de colaborar, por lo que no se podría hablar de incumplimientos. Además, indicó que su estrategia de defensa no contempla algún beneficio que implique la aceptación de cargos. (ver nota anexa).



Sobre este episodio, una fuente cercana al proceso le contó a este diario que Nicolás Petro no dio información a la Fiscalía la única vez que asistió a la citación –el 23 de agosto–, pero que en esa ocasión el fiscal Burgos le alcanzó a preguntar por la visita que dos días antes le había hecho el presidente Gustavo Petro en Barranquilla.

En la única cita que Nicolás Petro le cumplió a la Fiscalía habló de una visita que le hizo su padre, el presidente Gustavo Petro, en Barranquilla. Foto: Presidencia / Instagram

La respuesta del exdiputado, según la fuente, fue que se trató de un encuentro familiar, y que su intención de colaborar, como lo ha venido haciendo su expareja, seguía intacta.



Precisamente, ella fue quien destapó el escándalo al revelar unos chats en los que se hablaba de altas sumas de dinero que movieron el año pasado de manera sospechosa para adquirir propiedades.



Por esos hechos, Vásquez prometió colaborar con la justicia y, según otra fuente, sí ha ido a la Fiscalía a entregar datos al menos cuatro veces, buscando conseguir un principio de oportunidad.

La acusación

Aparte del escrito de acusación contra Nicolás Petro. Foto: Archivo particular

En 83 páginas, el fiscal Mario Burgos resumió los hechos por los cuales acusará a Nicolás Petro Burgos por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



En el papel, el investigador parte de lo ya revelado en la audiencia de imputación: que el hijo mayor del Presidente no tiene cómo justificar 1.053 millones de pesos con los que habría enriquecido su patrimonio para la compra de diversas propiedades.



“Se reitera, para el año 2022, el señor Petro Burgos solo contaba con $280.331.394, por lo que existen $1.053.911.056 millones de pesos que no son producto de su labor como diputado y, al no haber reportado ni encontrado otra actividad económica legal y regular que le genere ingresos ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado”, dice la acusación. En esta se deja entrever que para hacer ese tipo de movimientos, Petro Burgos tenía que haber ganado al menos 200 millones de pesos al mes.



Sumado a ello, en su contra está que supuestamente intentó camuflar la plata recibida en personas como César Emilio Vásquez, tío de Day que alcanzó a hacer algunos movimientos. Uno de ellos fue el adelanto de 700 millones de pesos para la compra de una casa de 1.650 millones en un condominio, negocio que a finales de 2022, Day Vásquez reversó, alcanzando a recuperar 491 millones del adelanto que se había dado.



En el documento se habla incluso de supuestas artimañas para confundir a las autoridades y así darles visos de legalidad a sus bienes. “El señor Nicolás Petro Burgos, a través de la señora Dayssuris del Carmen Vásquez, justificó mediante certificaciones falsas emitidas por el proyecto ‘Sziget Beach House-Casa Kicsi’ el patrimonio reseñado en su declaración de renta para los años 2020 y 2021”.



Sobre el caso, hace dos meses, cuando Nicolás Petro y Day Vásquez fueron imputados, EL TIEMPO conoció que la Fiscalía ya estaba preparando una segunda fase para judicializar a personas cercanas al exdiputado. Esas diligencias se habían suspendido a la espera de la colaboración que se iba a entablar, pero como no se dio, se espera que en los próximos días se reactiven y haya más personas procesadas.

‘No nos sorprendió el escrito’: Diego Henao, abogado de Nicolás Petro

Usted llegó hace poco a la defensa de Nicolás Petro...

​

Cuando llego, recibí una notificación para presentarnos el 12 de septiembre a un interrogatorio, y esto coincidió con el nacimiento del hijo de Nicolás y yo tenía ocho días de posesionado. Lo que hice fue solicitar el aplazamiento de esta diligencia como una cortesía. Como se venía asistiendo muy juiciosamente a los llamados, le solicité al fiscal que nos fijara una nueva fecha y hora (...) y la respuesta del fiscal fue la radicación del escrito de acusación, con lo cual no se puede hablar de ningún tipo de incumplimiento o de cambio de estrategia.



Tengo entendido que hubo tres citaciones de la Fiscalía, ¿eso fue así?

​

No tengo conocimiento antes de mi posesión. Sé que en el transcurso de la defensa anterior se concurrió a las citas.



¿Nicolás Petro cómo reaccionó ante el llamado a juicio?

​

Siempre le manifesté que por el actuar del señor fiscal, lo que venía era la acusación, no había otra vía, entonces no nos sorprendió el escrito, lo que sí sorprendió fue lo rápido.



¿Cree que incidió en la decisión de la Fiscalía de llamarlo a juicio la visita del Presidente a su hijo?

​

Pareciera que sí. Se da la visita del papá, íntima. Sin embargo, lo que es evidente es que se da la visita del señor Presidente y el siguiente acto procesal es la citación a interrogatorio, y después el escrito de acusación.



Se dice que a usted lo envió el presidente Petro a esta defensa, ¿eso es verdad?

​

No, señor.



¿Pero sí fue la familia de Nicolás Petro?

​

Sí.



