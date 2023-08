El juez 74 de control de garantías de Bogotá ordenó en la noche de este 04 de agosto que Nicolás Petro Burgos y Daysuris Vásquez queden en libertad, con restricciones, tras pasar una semana en la sede del ente acusador.



Luego de tomada esta decisión, el hijo del Presidente dio sus primeras declaraciones a la revista 'Semana', allí habló por primera vez de la relación con su padre Gustavo Petro y lo que ha ocurrido en los últimos días.



Inicialmente, Nicolás Petro habló de un distanciamiento con el Presidente: "La situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses. Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí", puntualizó al medio mencionado anteriormente.



El exdiputado del Atlántico también se refirió a la diferencia que debe existir entre la política y la familia: "Lo más importante es el tema familiar y sentimental. Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo".



fotografía de posesión Gustavo Petro Foto: @nicolaspetroB

"Esta semana, cuando me mostraron unas declaraciones en las que él dijo, más o menos, que no me arrodillara ante el verdugo y, pues, la lectura obviamente es que me inmole por él y por la causa", añadió.



Nicolás Petro también se refirió a la campaña que realizó junto a Day Vásquez en el Atlántico: "Si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial, y en las anteriores, fui yo. Si hay alguien que visitó, que estuvo siempre en las calles, en los barrios, en los municipios, convenciendo, seduciendo a la gente, fui yo".



Luego de hablar de la campaña que realizó en el Atlántico, retomó sus emociones por lo vivido con Gustavo Petro y demás miembros de la familia: "Sentí que me utilizaron como una ficha de ajedrez y que en el momento en que ya no era útil ahí sí me dieron la espalda", dijo a Semana



Y añadió que sintió rechazo por algunos de sus familiares:"Ni siquiera querían tomarse una foto conmigo porque ‘uy, qué dirán si salgo con Nicolás Petro’. Entonces, es una situación que me tiene destrozado, triste, deprimido y, bueno, pues me toca luchar por mi hijo".



Para Finalizar, Nicolás Petro habló sobre la frase dicha por el presidente hace unos meses "Yo no lo crie", referente a esto explicó que había sido muy doloroso para él como su hijo.



"Empecé a vivir un periodo de depresión muy fuerte. Y yo se lo dije a una persona: no es justo lo que están haciendo conmigo, miren cómo me están tratando y sé muchas cosas", concluyó en su testimonio a 'Semana'.

