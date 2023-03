Las declaraciones de la exesposa de Nicolás Petro (hijo del presidente Gustavo Petro), quien lo señaló de haber recibido 600 millones de pesos de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el 'Hombre Marlboro', y de 'El Turco Hilsaca', no solo pusieron al hijo del jefe de Estado en medio de un huracán de críticas, sino bajo la lupa de la Procuraduría.



(Lea también: Consejo de Estado suspende decreto con que Petro asumió regulación de servicios).



Este jueves, la procuradora general Margarita Cabello sostuvo que ya se ordenó abrir un proceso disciplinario a Nicolás Petro, quien es servidor público.



(Le puede interesar: Exesposa de Nicolás Petro dice que él recibió dineros ilegales para la campaña).

"Ordené a mi equipo disciplinario que abriera inmediatamente indagación o investigación, de acuerdo con las circunstancias, respecto al hijo por ser un servidor público, él es diputado de la Asamblea de Atlántico y por lo tanto nos corresponde abrir las investigaciones correspondientes para tomar, luego del debate probatorio, la decisión que corresponda", señaló Cabello.



El nuevo lío de Nicolás Petro se originó en una entrevista que Vásquez le dio a la revista Semana en la que aseguró que el diputado supuestamente recibió dineros de Santander Lopesierra, 'El hombre Malboro', y de 'El Turco Hilsaca', ambos procesados por la justicia colombiana.



(Lo invitamos a leer: Nicolás Petro no descarta demandar a exesposa por acusaciones sobre campaña).



"Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama, también le recibió en mi apartamento", dijo la exesposa de Nicolás Petro.



Frente a estas declaraciones, el diputado se pronunció en un comunicado diciendo que pedía una investigación para el esclarecimiento de los hechos y negando cualquier relación con Santander Lopesierra o el 'Turco' Hilsaca.



"No (los) conozco, con los cuales no he tenido tratos, ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa, ni indirectamente", sostuvo.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: