Nicolás Petro pide a la Corte Suprema no usar interrogatorio que rindió en la Fiscalía

Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico que espera un juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, le envió una carta a la Corte Suprema de Justicia en la que solicitó no usar un interrogatorio que rindió en la Fiscalía.



(Puede ver: Primicia: Las reformas a la justicia que propone Vargas Lleras, la Corte y más sectores).

El oficio está dirigido al magistrado César Reyes, de la Sala de Instrucción, y en él Petro Burgos recuerda que fue imputado por el ente acusador el 1 de agosto del año pasado, junto a Day Vásquez, su entonces pareja sentimental.



Un día después de eso, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro empezó un proceso de colaboración con el fiscal Mario Burgos con el objetivo de obtener un principio de oportunidad a cambio de dar más detalles que lleven a otras personas implicadas en la presunta comisión de los delitos.



(Puede ver: Atención: cayó en Colombia uno de los mayores depredadores sexuales de Ecuador).

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro y Day Vásquez. Foto:

En dicho interrogatorio a indiciado, el fiscal delegado, Mario Burgos, preguntaba, sin ninguna competencia para ello, constantemente sobre los conocimientos o intervención de mi padre, actual Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en algunos hechos que fueron narrados por mí. Asunto constitutivo de una extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por lo cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial adelanta una investigación disciplinaria contra ese funcionario".



Además, el exdiputado destacó que nunga rindió el interrogatorio "a indiciado bajo gravedad de juramento o consentí, tácita o expresamente, que el mismo fuera usado en ningún ámbito en el caso de que la negociación fracasara".



(Le dejamos: Con este decreto, buscan poner en cintura 90 mil máquinas tragamonedas ilegales).

Facebook Twitter Linkedin

Barranquilla 20 noviembre 2023. El fiscal Mario Burgos en la audiencia de Nicolás Petro Foto: Agencia Kronos

En su momento, eso lo llevó a poner un derecho de petición ante la Fiscalía para saber quién fue el que filtró la grabación en la que hizo varios señalamientos, argumentando que solo la tenía en su poder el ente acusador. El pedido tuvo una respuesta por parte del fiscal, quien dijo que nunca autorizó a alguien compartir esos datos reservados.



Esa filtración llevó a que de oficio la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) abriera un proceso contra Mario Burgos, en el que el exdiputado rinde en calidad de quejoso.

Las tres advertencias

Facebook Twitter Linkedin

Corte Suprema. Foto: Justicia

Volviendo a la solicitud a la Corte, Nicolás Petro enlistó tres puntos que pide examinar al magistrado Reyes. El primero es que el interrogatorio se le hizo "plagado de sendas irregularidades que ya conocen las entidades competentes como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y distintos órganos del sistema universal de derechos humanos".



Además, advierte que el mencionado interrogatorio "en ningún momento se hizo bajo la gravedad de juramento", y que "ni mi defensor ni yo hemos consentido en el uso del interrogatorio".



(Puede ver: Corte Suprema cita a declarar a Nicolás Petro y Euclides Torres, ¿por qué?).



"Por ese motivo, solicito a la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Instrucción abstenerse de usarlo. Si bien se preguntará la Corte por qué me dirijo al despacho sin ser parte procesal, la respuesta es que he batallado en distintas instancias para que este interrogatorio sea tachado en su legalidad, licitud y en su supuesta garantía de protección de derechos humanos, asuntos que me fueron abiertamente vulnerados", concluyó.



Que se conozca una postura del alto tribunal para Petro Burgos es necesario, según él, antes de que rinda alguna declaración en esa corporación, la cual lo citó hace unos días junto a Euclides Torres para que hablen dentro de investigaciones contra los congresistas Pedro Flórez y Agmeth Escaf. "Ruego recibir respuesta frente a esta solicitud previo a la citación que se ha anunciado en medios", anota Nicolás Petro.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: