En la tarde de este viernes se conocerá la decisión de un juez sobre la restricción de la libertad de Nicolás Petro, quien está destapando, en medio de las negociaciones con la Fiscalía, un escándalo de grandes proporciones que lo involucra en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dineros, alguno de los cuales habrían llegado, incluso, a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.



Además de chats, llamadas y demás evidencias que ha presentado en las audiencias la Fiscalía, que pidió para Nicolás una medida de aseguramiento de casa por cárcel, también se han conocido detalles de lo que han vivido estos días Nicolás y su expareja, Day Vásquez, detenidos en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá.

Por ejemplo, se ha revelado que en la noche del miércoles el jefe de Estado intentó visitar a su hijo en el búnker, pero este no quiso recibirlo.



Según lo publicó Noticias Caracol, Nicolás Petro además de no recibir la visita de su padre, lo dejó consignado por escrito en una nota.



¿Qué ha pasado en la audiencia?

Nicolás Petro (izq.) y los abogados de él y de Day Vásquez. Foto: EL TIEMPO

Nicolás Petro y Day Vásquez fueron capturados a las 6 de la mañana del 29 de julio en Barranquilla, en la noche de ese mismo día se intentó realizar, ante el juzgado 1.° de control de garantías de Bogotá, la audiencia de legalización de captura, la cual tuvo que cancelarse por la no presencia de uno de los abogados.



Por ese motivo, ante otro juzgado, el 74 penal de control de garantías de Bogotá, volvió a citarse la diligencia, que pudo cumplirse hasta la tarde del domingo 30 de julio.El martes 1.° de agosto se realizó la audiencia de imputación de cargos, en la cual ni Petro ni Vásquez aceptaron cargos. Y tras un breve receso, el hijo del Presidente anunció su intención de colaborar con la justicia.

Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración, donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia: Nicolás Petro FACEBOOK

"Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración, donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino", expuso.



Para que la Fiscalía y los indiciados concretaran sus negociaciones se dio todo el día del miércoles, y este jueves 3 de agosto, durante nueve horas, se realizó la audiencia de solicitud medida de aseguramiento en la cual se destapó que a la campaña presidencial habrían ingresado dineros irregulares no reportados al Consejo Nacional Electoral.



La audiencia se suspendió para continuar este viernes 4 de agosto, para escuchar los argumentos de la Procuraduría y de la defensa sobre la petición de la Fiscalía de darle a Nicolás Petro casa por cárcel, y a Day Vásquez, medidas no privativas de la libertad.



A las 6 p. m. se citó la continuación de la audiencia para conocer la decisión del juez.

