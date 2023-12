'Todo lo actuado es ilegal por violación de mis garantías judiciales': Nicolás Petro

Luego de salir de una diligencia en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ), el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos se despachó contra el fiscal Mario Burgos, quien lleva su caso penal, y dijo que el funcionario de la Fiscalía ha desplegado un "esquema sistemático y dañino" en su contra.



La cita ante la CNDJ es por la filtración del interrogatorio de Petro Burgos, que fue revelado en medios de comunicación.

El fiscal Mario Burgos. Foto: Agencia Kronos

"Mi defensa hará uso de todos los instrumentos y recursos nacionales e internacionales que permita la ley para demostrar que todo lo actuado es ilegal por violación de mis garantías judiciales y obedece a un esquema sistemático y dañino del fiscal que me acusa", dijo Nicolás Petro.



Añadió que en su momento pese a que la Fiscalía había pedido en su contra una medida intramural de detención preventiva, un juez de garantías lo dejó libre "porque no había necesidad de detenerme".



Así mismo, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro sostuvo: "Hoy aquí, ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, le digo al país que mi investigador está siendo investigado por violar la reserva sumarial, el derechos de defensa y los derechos humanos que debe proteger".

En la cita ante la Comisión de Disciplina Judicial, Petro Burgos respondió a las preguntas que le hizo el fiscal Mario Burgos, quien asistió como disciplinado, así mismo, respondió a las preguntas de la magistrada de CNDJ que lleva el caso, Magda Acosta.



El exdiputado aportó no solo su testimonio sino material probatorio que podría ser tenido en cuenta por la magistrada.



Las preguntas giraron en torno a la filtración de la información, a supuestos maltratos y a las garantías procesales que ha tenido en el expediente que le sigue la Fiscalía por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Day Vásquez Foto: Instagram de Day Vásquez y César Melgarejo. EL TIEMPO

Por estos delitos Nicolás Petro será acusado el 11 y 12 de enero del próximo año, ante el Juzgado 2 Especializado de Barranquilla, luego de que se cayó su posibilidad de beneficios judiciales por la falta de colaboración del exdiputado, quien al principio dijo que colaboraría con la justicia y luego no aportó la información que le pidió el ente acusador.



A diferencia suya, por su colaboración con la justicia para desentramar la presunta corrupción en la que ambos están inmersos, Dayssuris Vásquez, expareja de Nicolás, está a la espera de que se apruebe un principio de oportunidad que la exima de responder por los delitos que le imputaron en agosto: lavado de activos y violación de datos personales.



Ella ha estado entregando información sobre el presunto enriquecimiento ilegal por parte del hijo del Presidente, quien no ha podido justificar de dónde sacó 1.053 millones de pesos cuando su capacidad monetaria como diputado no le daba para tanto.



