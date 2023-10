Antes de que se cayera su proceso de colaboración con la Fiscalía, Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, realizó una comprometedora declaración en el marco de las investigaciones que autoridades adelantan en su contra por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Su declaración fue hecha en agosto, cuando accedió a colaborar con el ente investigador, y varios fragmentos fueron revelados este sábado por la revista Semana.

(En contexto: Las 5 comprometedoras frases de Nicolás Petro sobre la financiación de la campaña).

En la diligencia, el fiscal del caso le preguntó si el entonces candidato a la Presidencia, su papá Gustavo Petro, tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación del empresario Euclides Torres (contratista del Estado, cercano a Benedetti). Petro Burgos señaló: “Sí. Sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña”.

Nicolás Petro y Days Vásquez. Foto: Archivo particular.

"Cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flórez, entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña”, señaló Nicolás Petro, acorde con la revista.



Tras la publicación, Petro Burgos recordó que un juez será quien determine si es inocente o no de los cargos que le imputó la Fiscalía, "con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos", dijo.

"Para obtener esa declaración, la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos", añadió el exdiputado del Atlántico, quien está en libertad.

(Vea: Nicolás Petro: Fiscalía radicó escrito de acusación en su contra, irá a juicio).

Un juez me dió la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos.



Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos. — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) September 30, 2023

Abogado de Nicolás Petro evalúa acciones judiciales

Stewing Arteaga, abogado de Petro Burgos, reiteró que dichas declaraciones pierden validez en el proceso porque no se concretó el acuerdo de colaboración. Además, rechazó que la confesión de su cliente se hubiese filtrado.

Nicolás Petro. Foto: Twitter: Nicolás Petro

"Este tipo de filtraciones no tiene ningún otro fin, ningún otro objetivo que el show mediático. Si estas declaraciones, esas conversaciones que se adelantaron con la Fiscalía no se concretaron, no se entregaron las pruebas o no se convalidaron ante un juez, eso queda en lo que fue, en una conversación", comentó para Caracol Radio.

(Lea: Las trampas de Nicolás Petro a la Dian sobre su fortuna oculta).

Arteaga se preguntó por qué los videos de la declaración llegaron medios si estaban en poder de la Fiscalía: "Estamos evaluando tomar acciones judiciales contra el fiscal Mario Burgos".

'Tenía plenamente conocimiento': Nicolás Petro

El exdiputado del Atlántico le dijo a la Fiscalía que conoció al empresario costeño Euclides Torres en el apartamento de Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, según el video de la declaración divulgado por Semana.

Petro Burgos afirmó que Torres tenía claros intereses en financiar la campaña de su papá: "La ficha política de Euclides Torres era Armando Benedetti".

Euclides Torres y su hijo, el excongresista Efraín Torres. Foto: Archivo particular.

"Él era un megacontratista y tiene intereses relaciones en sectores como transporte y sector de la energía", señaló sobre las intenciones del empresario.

Según él, Torres aportó dinero en efectivo: "Lo que a mí me dijeron era que esos recursos salían de las contrataciones, concesiones, que tiene el señor Euclides en varias partes del territorio nacional. Eso me decía Pedro Flórez".

Además, al ser cuestionado por el fiscal, el exdiputado afirmó que su papá: "Sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía. (...) Benedetti siempre se lo recalcaba, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña".

Nicolás Petro y el presidente Gustavo Petro. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO / Presidencia

(Además: Nicolás Petro: este es el escrito de acusacion de fiscalia contra el exdiputado).

"Tenía plenamente conocimiento, no solo en el Atlántico, sino en gran parte de la región Caribe", añadió.

Petro Burgos también reveló que su papá, el ahora presidente Petro, se reunió con Torres en Florencia, Italia, luego de la segunda vuelta presidencial en la que resultó ganador frente a Rodolfo Hernández: "Hablaron de los intereses de Euclides Torres en el Gobierno Nacional".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS