Nicolás Petro fue acusado formalmente por dos delitos, ¿qué viene ahora en su caso?

Tras casi siete horas de audiencia ante el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla, este 11 de enero quedó acusado formalmente Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, a quien la Fiscalía llamó a juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



La audiencia comenzó con unos traspiés, pues en la mañana la defensa de Petro Burgos pidió al juez que declarara la nulidad de lo actuado, petición que rechazó el togado.

Sobre las 3:15 de la tarde, sorteada esa situación, el fiscal Mario Burgos, que lleva este proceso, procedió a leer el escrito de acusación y a señalar los motivos por los cuales el ente acusador quiere llevar a juicio al exdiputado del Atlántico.



En su exposición, Burgos comenzó por señalar que entre 2020 y 2023 Nicolás Petro no tenía otra actividad que la de diputado y no podía justificar todos los gastos que tenía.



“Por todos estos gastos debía tener 1.450’837.434 pesos, pero para 2022 usted Nicolás Petro solo contaba con (aproximadamente) 280 millones, por lo que existen 1.053’911.056 pesos que no son producto de su labor como diputado, estos se reputan como incremento patrimonial injustificado. Estos son fruto de los constantes ingresos clandestinos de dinero que recibió en efectivo de manera consciente y voluntaria ajenos a su actividad económica”, dijo Burgos.



Tras haber descrito los hechos frente al incremento patrimonial injustificado, el ente acusador continuó con la exposición sobre el delito de lavado de activos, señalando que desde mayo de 2021 en adelante el exdiputado recibió constantemente dineros en efectivo y con el fin de ocultar el origen de esos recursos, Petro Burgos colocó bienes a nombre de terceros.



Por ejemplo, se citó la compra de un lujoso vehículo para su expareja, que está registrado a nombre de otra persona, y la adquisición de una casa en un condominio, entre otros bienes.

La Fiscalía dijo que las sumas de dinero, que Petro Burgos guardó en fajos “en bolsos, maletas, morrales, en la parte de arriba de su clóset...”, las recibió de personas como Samuel Santander Lopesierra, Óscar Camacho, Camilo Burgos, Máximo Noriega, entre otros.



Finalizada la acusación, el fiscal Mario Burgos indicó que en máximo tres días entregarán a la defensa los elementos probatorios que hasta ahora tenían reserva.Tras declarar formalmente acusado a Nicolás Petro, el juzgado fijó el 29 y 30 de abril, a las 9 a. m., como fechas para seguir con la audiencia preparatoria.

