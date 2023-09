La próxima semana se podrían conocer decisiones de fondo de la Fiscalía General en el marco del proceso de colaboración de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro Urrego, con la justicia.



Fuentes cercanas al caso señalaron que Petro Burgos, a quien la Fiscalía le imputó cargos junto a su expareja Dayssuris Vásquez por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ha extendido los tiempos previstos inicialmente para presentar su matriz de colaboración y empezar a entregar información y evidencias.

Day Vásquez y Nicólas Petro Burgos responden por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Foto: Foto: Efe

La defensa de Nicolás Petro Burgos

Añadieron que los investigadores han aceptado aplazamientos de diligencias ante el cambio de abogado del procesado, pero que ya empieza a existir preocupación por los pocos avances en el proceso de colaboración de Petro Burgos.



Esto dista de lo que viene sucediendo con Dayssuris Vásquez, quien ha venido atendiendo las citas de la Fiscalía y ampliando sus declaraciones a los investigadores.



“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia, y por mi bebé que viene en camino” aseguró Petro Burgos en audiencia registrada hace casi dos meses.



En la audiencia de imputación, tanto Nicolás Petro (izq) como Day Vásquez (der) anunciaron Foto: Fiscalía.

Investigación de la Fiscalía contra Nicolás Petro Burgos

De hecho, a pesar de que la Fiscalía aún no descarta que se pueda avanzar en un proceso de colaboración que podría traducirse en beneficios judiciales para los procesados, los investigadores vienen trabajando paralelamente en el escrito de acusación que sería radicado en los juzgados de Paloquemao con lo que seguiría adelante el juicio en su contra.



De no concretarse la colaboración, se seguiría con el proceso penal en el que Petro Burgos se arriesga a una pena de más de 15 años de cárcel en caso de ser encontrado culpable.



Otras fuentes señalan que Petro Burgos, junto a su abogado en el tema penal, Diego Henao, están en la fase de recopilar información, la cual se le entregará a la Fiscalía.



Así va el caso en la Procuraduría

David Teleki, exabogado de Nicolás Petro. Foto: Fiscalía.

A nivel disciplinario, la ausencia del apoderado de Petro Burgos hizo que hace dos semanas la Procuraduría le pusiera una fecha límite para nombrar al reemplazo del abogado David Teleki, quien renunció.



Los abogados Stewing Arteaga y Nixon Torres llegaron a asumir la defensa del exdiputado ante la Procuraduría en su regional Barranquilla.



En diálogo con EL TIEMPO, Arteaga dijo que tras su nombramiento y el de su compañero, “vienen unos testimonios que se habían suspendido, porque como no había abogado, la Procuraduría ordenó que hasta que no se designaran nuevos, no establecería nuevas fechas, entonces estamos a la espera de que esas fechas sean establecidas”.

De izq. a der.: Ricardo Roa, el presidente Gustavo Petro y Nicolás Petro. Foto: Archivo EL TIEMPO

Los otros implicados

Los testimonios que están pendientes por recoger son los de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, Gabriel Hilsaca y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente.



La citación para el 12 de septiembre le llegó a finales de agosto a Roa, pero por motivos de agenda no pudo asistir y mandó una excusa, por esto se corrió la fecha de su visita a Barranquilla.



En todo caso, Stewing Arteaga sostuvo que a nivel disciplinario van a plantear que no hubo ningún grado de responsabilidad, o por lo menos no como en el ámbito penal. “En lo disciplinario vamos a buscar una absolución en el proceso”, concluyó.







Redacción Justicia:

