¿Cuál es la condición que puso Nicolás Petro para hablar en caso contra el Presidente?

Durante más de dos horas, este miércoles el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos estuvo en una audiencia ante la Cámara de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en medio de la cita que se agendó por las presuntas irregularidades en la campaña de 2022 de su papá, el presidente Gustavo Petro.



El hijo mayor del jefe de Estado -a quien se le sigue el proceso en la Cámara- no intervino por mucho tiempo, y cuando le llegó el turno aprovechó unos minutos para elevar una solicitud: que le permitan hablar ante ese órgano legislativo después de que las autoridades definan si el interrogatorio que rindió en agosto ante la Fiscalía es o no válido, pues la defensa del exdiputado cree que no debe tenerse en cuenta, ya que se hizo en el marco de un proceso de colaboración que finalmente se frustró.



Esa solicitud de que se revise si la cita con el fiscal Mario Burgos -en las que Petro Burgos hizo varias aseveraciones- también la elevó el abogado Diego Henao, quien representa los intereses el exdiputado que en Barranquilla espera un juicio por los delitos de lavado de activos y fraude procesal.



Barranquilla 20 noviembre 2023.

También tuvo la palabra Mauricio Pava, defensor del presidente Gustavo Petro que advirtió ante la Comisión que su cliente no puede ser investigado dos veces por los mismos hechos, y que por ende tienen que acumular uno de los casos que se siguen contra el jefe de Estado relacionados a presuntas irregularidades en la financiación de su campaña.



Ese tipo de requerimientos de distintas partes fueron escuchados por el presidente de la Comisión de Acusaciones, el representante Wadith Alberto Manzur, quien tomó nota de ello.



Barranquilla 20 noviembre 2023.

Según Nicolás Petro, él sigue dispuesto a hablar con las autoridades, aunque advirtió que guardará silencio hasta que se solucione su pedido, del que cree que se han sacado piezas que no se pueden usar en su proceso porque se dieron cuando quería obtener un principio de oportunidad por los dos delitos que le acusaron, caso en el que se le señala de haberse embolsillado 1.053 millones de pesos que supuestamente iban destinados a la campaña Petro Presidente en 2022.



Es de recordar que el exdiputado le pidió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que se abstenga de usar el interrogatorio hecho por la Fiscalía el 1 de agosto. El oficio con ese planteamiento fue dirigido al magistrado César Reyes, en medio de indagaciones que se siguen en contra de los congresistas Pedro Flórez y Agmeth Escaf.



"Si bien se preguntará la Corte por qué me dirijo al despacho sin ser parte procesal, la respuesta es que he batallado en distintas instancias para que este interrogatorio sea tachado en su legalidad, licitud y en su supuesta garantía de protección de derechos humanos, asuntos que me fueron abiertamente vulnerados", concluyó.



