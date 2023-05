A través de su cuenta en Twiiter Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, denunció que es víctima de suplantación de identidad a través de una línea celular.



"Hoy he denunciado la usurpación de mi nombre y la suplantación de mi identidad, a través de la línea telefónica 3046531842", publicó el hijo del Presidente.



De igual forma, aseguró: "Tengo información que se está utilizando WhatsApp y la línea, de la cual no soy titular y no utilizo hace meses", y añadió que "andan fabricando más montajes".



Sobre los "montajes", el diputado por Altántico no entregó mayores detalles.

Fiscalía no aceptó recusación

Nicolás Petro y Laura Ojeda destapando el sexo de su bebé. Foto: Instagram: @

Paralela a la denuncia de Nicolás Petro, en la mañana de este lunes, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que dio a conocer que el fiscal, Francisco Barbosa, "no aceptó, por improcedente, la recusación que presentó el señor Nicolás Petro Burgos dentro de la investigación penal que se sigue en su contra y fue abierta por solicitud del señor Presidente de la República".



En el comunicado señala el ente acusador que "en consecuencia, la actuación fue remitida a la Honorable Corte Suprema de Justicia, conforme

al ordenamiento legal vigente en nuestro país".



Nicolás Petro y Francisco Barbosa. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo / Fiscalía

Las razones porlas que se negó la recusación

La Fiscalía argumento tres puntos: 1: Las causales de recusación son taxativas y se predican del servidor a cargo del proceso. En este caso, el Fiscal General de la Nación no es el fiscal a cargo de la indagación que cursa contra el señor Petro Burgos.



2. "La Constitución y la ley garantizan la autonomía y la independencia de los fiscales delegados en la toma de sus decisiones", relaciona la Fiscalía.



Y, 3. Los impedimentos no son institucionales, sino de funcionarios judiciales concretos, quienes en sus determinaciones solo están sometidos al imperio de la ley y a los medios de prueba recaudados en la actuación.



Redacción Justicia:

