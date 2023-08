La defensa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, apoyó la petición de la Fiscalía General para que sea cobijado con una medida de aseguramiento domiciliaria, en el marco del proceso penal que avanza en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



Así lo dijo el abogado David Teleki ante el Juez 74 de Control de Garantías que deberá tomar la decisión respectiva, asegurando que de ser enviado a prisión normal, su vida estaría en riesgo, más si se tiene en cuenta que decidió colaborar con la justicia y aportando pruebas sobe la supuesta entrada de dineros a la campaña presidencia del su padre, que no habrían sido reportados a las autoridades.

"Es sabido que estamos frente a una afectación a la libertad de mi defendido aún sea en su lugar de residencia. Mi defendido ha tomado una actitud positiva, valiente, una actitud que debe ser admirada y también respaldada por la administración de justicia para que el país entero conozca la realidad, sin matices", expresó.



Teleki dijo que Petro Burgos se acercó de manera voluntaria a buscar la colaboración con la Fiscalía General, sin presión alguna, y señaló que terceros que no conocen han intentado "acceder a ellos, quién sabe con qué propósitos".



"Se presentó un abogado de nombre Henao tratando de visitarlos y diciendo que era su apoderado de confianza cuando todo el país sabe que ello es absolutamente falso. Ya la Fiscalía se encontrará investigando a esta persona que se presentó con una tarjeta profesional, cuyo documento estaba totalmente alterado, no se alcanzaba a ni siquiera ver la tarjeta y de apellido a Henao", agregó.



El jurista dijo que esa situación es " sumamente grave y eso debe llamar la atención sobre el peligro que está recayendo sobre mi defendido en este momento".

'Lo estarían esperando en la cárcel'

Nicolás Petro. Foto: El Tiempo

De otro lado, el defensor de Petro Burgos indicó que este atraviesa una situación complicada.



"Si usted abre las redes sociales se encontrará de que, en realidad, se trata de una situación bastante compleja, que puede implicar riesgos inminentes para la vida de mi defendido y de su apoderado", agregó.



El abogado Teleki aseguró que Nicolás Petro ahora es "un testigo clave para desbaratar por completo una estructura corrupta que debe ser investigada y que debe conducir a sus responsables ante los estrados judiciales. Para eso es indispensable Nicolás Petro, su voz, sus palabras, no las pueden acallar, ni por presiones de ningún tipo".



"Si él fuese a una cárcel su señoría, no dura 24 horas, eso lo podemos asegurar. Por los hechos que ya daremos cuenta ante la opinión pública y ante las autoridades nacionales e internacionales de la forma cómo hemos sido hostigados a través de redes, de llamadas telefónicas e intimidados, con el único propósito de que no se sepa la verdad en Colombia, porque hay personas que no quieren que la verdad se sepa y la verdad no tiene ni colores políticos ni intereses económicos, es una sola", dijo.

El abogado Teleki aseguró que Nicolás Petro "le ha puesto el pecho a su situación" y que las cárceles nacionales son un "microcosmos de lo que vive el país. Si el hijo del Presidente Gustavo Petro pisa una cárcel señoría, tenga la seguridad que allá lo están esperando para asesinarlo o volverlo un objetivo de cualquier naturaleza de cuántos grupos armados al margen de la ley se encuentran gobernando y dominando esos establecimientos carcelarios".



Teleki dijo que el Inpec depende del Ejecutivo y aseguró que hay que estar alertas porque, "desde el Ejecutivo estamos siendo vistos no con buenos ojos como debería ser porque la verdad la merece el país, sino con algunos resquemores".



La decisión final la tomará el Juez del caso.

