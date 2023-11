Primicia: Acusación a Nicolás Petro arranca en medio de revés en caso ante Procuraduría

A las 9 de la mañana de este 20 de noviembre estarán de forma presencial Nicolás Petro Burgos, su abogado, el fiscal Mario Burgos y los demás citados por el Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Barranquilla a la audiencia de acusación contra el hijo mayor del Presidente de la República, quien está metido en líos en la Fiscalía y la Procuraduría.



(Lea también: Defensa de Nicolás Petro pidió que gobernadora Elsa Noguera declare en la Procuraduría).



Los delitos por los que será acusado son enriquecimiento ilícito y fraude procesal por el presunto ingreso irregular a sus bolsillos de plata que iba supuestamente dirigida a la campaña Petro Presidente.



Sin embargo, los más recientes movimientos de este escándalo se han dado en el ámbito disciplinario.

Le negaron llamado a testigos

Facebook Twitter Linkedin

La defensa de Nicolás Petro había pedido que Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, fuera testigo. Foto: Gobernación del Atlántico.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, en la Procuraduría se acaban de negar las solicitudes para que declaren tanto la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, como Raúl Lacouture, quien sería funcionario de esa Gobernación.



La petición para que fueran escuchados la había hecho, a finales de octubre pasado, la defensa de Petro Burgos con el fin de esclarecer la indagación que siguen contra su cliente; no obstante, la procuradora Margarita de La Hoz, quien lleva el caso, no consideró pertinente escuchar a la mandataria seccional.



(Lo invitamos a leer: Abogado del Presidente fue reconocido en caso contra fiscal que indaga a Nicolás Petro).



Tanto Noguera como Lacouture fueron mencionados en conversaciones por Dayssuris (Day) Vásquez, expareja de Nicolás Petro, dentro de un episodio en el que no se ha conocido sobre el avance de las investigaciones por la supuesta corrupción que involucraría a contratistas y funcionarios del Atlántico para que el entorno cercano al exdiputado se quedara con contratos.



Adicional a la negativa de llamar a Noguera y Lacouture, la Procuraduría tendrá que decidir en los próximos días si acepta el nuevo pedido de los abogados de Petro Burgos para que se escuchen las declaraciones de otras personas que estarían relacionadas con el escándalo de la supuesta entrada de dineros de origen sospechoso, en el que las autoridades ya han apuntado como presuntos financiadores a Gabriel Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra, alias el hombre Marlboro.

Facebook Twitter Linkedin

De izq. a der: Gabriel Hilsaca, Nicolás Petro y Samuel Santander Lopesierra. Foto: Suministrada por autoridades y Archivo EL TIEMPO

(Podría interesarle: Nicolás Petro es citado nuevamente ante la justicia por caso de enriquecimiento ilícito).



El 18 de octubre, el mismo Lopesierra se presentó a una audiencia virtual de la Procuraduría para entregar su versión sobre la presunta financiación irregular, aunque Hilsaca faltó a la cita. Aun así, la entidad ha seguido avanzando y escuchó también a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña del presidente Gustavo Petro el año pasado.

El beneficio de Day Vásquez

Facebook Twitter Linkedin

Day Vásquez. Foto: Archivo particular

La expareja de Nicolás Petro fue quien detonó este escándalo con los chats en los que hablaba con su entonces esposo de la plata que recibieron y destinaron para la compra de casas y un Mercedes Benz.



(Lo invitamos a leer: Fiscal: ''Paz total' se ha convertido en herramienta para aniquilar acuerdo con Farc').



Por su colaboración con la justicia para desentramar la presunta corrupción en la que ambos están inmersos, ella y su abogado están a la espera de que se apruebe un principio de oportunidad que la exima de responder por los delitos que le imputaron en agosto: lavado de activos y violación de datos personales.



Ese beneficio lo ha venido cocinando desde hace un par de meses con cerca de cinco reuniones con el fiscal Mario Burgos, a quien le ha hablado sobre el presunto enriquecimiento ilegal por parte del hijo del Presidente, quien no ha podido justificar de dónde sacó 1.053 millones de pesos cuando su capacidad monetaria como diputado no le daba para tanto.



(Más notas: Alerta en Guainía por llegada masiva de personas expulsadas por la Guardia Venezolana).



Cuando se conoció el llamado a juicio, el abogado Sergio Henao, quien en el ámbito penal defiende a Petro Burgos, le contó a este diario que desde que asumió el caso empezó a revisar los señalamientos contra su cliente y que durante las audiencias que empiezan hoy va a estructurar su defensa.



CARLOS LÓPEZ

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com