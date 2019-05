Foto de periodista en moto con guerrillero no es de Nicholas Casey

El área de verificación de información de la Agencia Francesa de Prensa (AFP) publicó este martes un artículo en el que señala que una de las imágenes utilizadas el fin de semana en redes sociales para identificar al periodista Nicholas Casey, autor del artículo ‘Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales’, publicado en The New York Times, no es realmente de él.

De acuerdo con AFP, una de las fotos divulgadas, entre otras personas, por la senadora María Fernanda Cabal con la frase “Este es el ‘periodista’ Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las Farc en la selva”, es del reportero gráfico Federico Ríos.

Este es el “periodista” Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las farc en la selva.

¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews pic.twitter.com/EQdhqM2i1c — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) 18 de mayo de 2019

La Agencia señaló que Casey confirmó ser el hombre de barba que aparece en la otra foto divulgada en redes, en la que se ven atrás dos guerrilleros de las Farc en una moto, pero dijo que no es el de la otra imagen, del fotógrafo subido en una moto con un guerrillero .



“Los visité para un reportaje que salió en 2016”, le dijo el reportero a AFP, refiriéndose a los guerrilleros de las Farc de un campamento que visitó durante las negociaciones de paz.



El fotógrafo Federico Ríos, quien estuvo con Casey trabajando en "varios reportajes sobre las Farc durante el proceso de diálogo -le dijo a APF-", confirmó ser el reportero de la foto.

"El propio Ríos ya había publicado esta foto en su cuenta de Instagram el 19 de marzo de 2016 acompañada de una leyenda en la que presenta la foto como 'tomada durante el trabajo que hicimos en un campamento de las FARC para @nytimes con @caseysalbum'", afirma la Agencia.



Las imágenes fueron usadas, especialmente por políticos del Centro Democrático, para cuestionar el trabajo del periodista.

Sería bueno que el señor Casey @nytimes cuando venga a Colombia no sólo fuera el parrillero de los terroristas Farc y acusador del ejército. Ojalá andara con nuestros héroes para que vea como enfrentan dentro de la legalidad a todos los bandidos! #ApoyoAMilitaresYFuerzaPública pic.twitter.com/vmmn4SJYr9 — Juan Manuel Daza (@juanmadaza) 18 de mayo de 2019

De hecho, luego de esas acusaciones Casey anunció que salía del país. "He tomado la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas ayer en Twitter por (la senadora oficialista) María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos en las últimas 24 horas", dijo el reportero.



ELTIEMPO.COM con información de AFP