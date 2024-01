Esto costaría la nueva reforma de la justicia que propone el Gobierno de Gustavo Petro

En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a la propuesta de reforma a la justicia que quiere impulsar el gobierno del presidente Gustavo Petro, y además de dar detalles sobre los cinco pilares que tendría la iniciativa, también se refirió a sus costos.



"El ministro de Hacienda pensará que estoy loco", refirió el jefe de la cartera de Justicia al hablar sobre los costos que tendría la iniciativa que, aclaró, serían graduales.

De acuerdo con Osuna, en cifras aproximadas hoy en día el funcionamiento de la justicia en Colombia está costando unos 15 billones de pesos al año, de estos, 10 billones son del funcionamiento de la Rama Judicial y 5 billones se invierten en el funcionamiento del sistema carcelario, alrededor de 5 billones de pesos al año, que incluyen la nómina del Inpec, la alimentación de los presos, la construcción de cárceles.



"Estamos hablando de unos 15 billones al año. Si vamos maximalistas, yo diría que el país debería pensar en que en la justicia se podría invertir una cifra un poquito superior al doble, pero siendo realistas eso no será de un año para otro", indicó el ministro de Justicia.

Para la reforma de la justicia se creó una comisión con varios expertos que aportarán ideas para el texto. Fotos de algunos de los integrantes de la comisión. Foto: Cortesía

Pero aclaró que la inversión no sería en un solo año, sino que se haría con gradualidad para llegar, "en un término de unos cinco o seis años, a tener una justicia que sea el doble de la dimensión de lo que tenemos hoy en día, con el doble de funcionarios, de guardianes del Inpec y por supuesto, eso costará el doble".



En ese sentido indicó: "Estamos pasando de 15 billones a 30 billones. Por supuesto, el ministro de Hacienda pensará que estoy loco, pero no se lo estoy proponiendo para el año 2024, le estoy proponiendo una gradualidad".



Minjusticia insiste en comisión anticorrupción con expertos extranjeros

Ministro de Justicia en la radicación de proyectos sobre la jurisdicción agraria Foto: Ministerio de Justicia

En la entrevista el jefe de la cartera de Justicia también se refirió a la comisión internacional que propone el Gobierno para atacar la corrupción en Colombia, y dijo que esta tendría ventajas si incluye a expertos internacionales.



"Sé que esto genera controversias, pero he propuesto la creación de una comisión, un grupo de investigación de casos de corrupción y eventualmente con presencia de expertos extranjeros. Aclaro que no va a reemplazar a ninguna autoridad y que simplemente va a hacer su trabajo y le va a entregar a la Fiscalía o al Poder Judicial el fruto de sus investigaciones", sostuvo.



Sobre las ventajas de incluir a extranjeros citó que estas personas pueden ver situaciones que generen preocupación que quizás en Colombia se hayan naturalizado y advertirlas.



Además, señaló que un experto extranjero "no tiene lo que yo llamo miedos nacionales. Me refiero a unos actores no institucionales y a unos institucionales, un extranjero no va a padecer ni persecución de carteles, de autoridades o de las ‘ías’. Viene, nos dice lo que ve y se va; no quiero decir que se tenga que ir, sino que no tiene interés en quedarse porque no está detrás de otro cargo público.





