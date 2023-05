Durante una rueda de prensa organizada en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para hablar sobre amenazas a dos magistrados, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió al 'clan del Golfo' -conocido como 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc)- como "dioses de barro".



El comentario lo hizo porque, en la rueda de prensa en la JEP organizada el martes, se le preguntó por el estado de una eventual negociación entre el Gobierno Nacional y este grupo armado ilegal, que a la par es señalado de amenazar a los dos magistrados de la JEP.



"Es posible que en este momento se sientan unos dioses, dioses de barro; que miren la historia, lo que ha pasado con las estructuras criminales organizadas anteriores a ellos. En ese sentido, esa afirmación de 'no aceptamos', que se lo piensen, porque eso es lo que hay, esa es la oferta", dijo Osuna.



Estos son los funcionarios de Estado que hablan de paz total. Basta mirar la forma de gesticular del @MinjusticiaCo @osunanestor . Se le nota el odio visceral. Y se le reitera al @infopresidencia @petrogustavo que las AGC siempre han mostrado y probado su voluntad de paz total.… pic.twitter.com/I4TZyyQPgL — Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes. (@ricardo1542) May 10, 2023

Gustavo Petro en la ceremonia de posesión del nuevo director de la Policía. Foto: Presidencia

Para el ministro, el camino ya lo mostró incluso el presidente de la República, Gustavo Petro, quien afirmó que el 'clan' tiene que mostrar una verdadera voluntad de paz, puesto que la semana pasada se conocieron no solo amenazas de ellos a magistrados, sino también a profesores en algunos puntos del país.



"Si el 'clan del Golfo' no entiende que la Paz implica la verdad, es mejor que lo diga y no perdamos tiempo", escribió Petro en Twitter.



Ahora, en el encuentro con la JEP, Osuna recordó que, de alguna manera, lo que el Estado les está ofreciendo a los miembros del este grupo al mando de Jobanis de Jesús Ávila, alias Javier o Chiquito Malo, es que puedan llegar a viejos, que después de pagar una pena puedan pasar el final de sus vidas con sus familias.



Los comentarios del jefe de esa cartera no cayeron bien en el 'clan del Golfo', o por lo menos así lo dejó saber su abogado, Ricardo Giraldo, quien se preguntó si esta es la 'paz total' de Petro.

"Estos son los funcionarios de Estado que hablan de paz total. Basta mirar la forma de gesticular del ministro Osuna. Se le nota el odio visceral. Y se le reitera al presidente Petro que las Agc siempre han mostrado y probado su voluntad de paz total. Otra cosa es que por conveniencias políticas o ideológicas no le convenga al gobierno aceptarlos. El sometimiento no es la solución para acabar con un conflicto armado no internacional de más de cinco décadas. ¿Las víctimas no importan ministros y Petro?".



Néstor Osuna es clave en este tema porque es quien lidera el proyecto de ley de sujeción a la justicia para bandas criminales de alto impacto, en el cual se incluyen una serie de beneficios para quienes se comprometan a decir la verdad y se desarmen.



En ese sentido, el ministro también se refirió a cuántos integrantes hay del 'clan del Golfo'. Para él, decir que son 1.000, 1.500 o 9.000 son hipótesis, insistiendo nuevamente en que, si no aceptan la vía de sometimiento, los miembros de las Agc van a quedar como en casos del pasado: "Morir en un tejado, asesinado por otra banda, estar huyendo de la justicia permanentemente, tener a sus familias siempre asustadas".



