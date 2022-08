Tres en línea. Por tercera vez consecutiva, al Ministerio de Justicia llega un exmagistrado de alta corte, aunque, por primera vez, sí, ese exmagistrado representa a un gobierno de izquierda. Néstor Osuna es un muy respetado académico que tuvo un fugaz paso por la, por el contrario, poco presentable Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura entre 2015 y parte del 2016. De allá salió por renuncia, y quienes lo conocen dicen que prefirió apartarse a tiempo de ese cuerpo judicial cuestionado que fue la Judicatura en tiempos de Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón, magistrados que se hicieron famosos no por su brillo judicial, sino porque por maniobras poco ortodoxas lograron extender su periodo de ocho años, y todos los beneficios del Poder Judicial, por cuatro años más.

Le corresponderá a Osuna manejar una cartera venida a menos en los últimos años y que, en manos de sus excolegas magistrados, no logró revertir esa tendencia.



Margarita Cabello venía de la Corte Suprema, y del Ministerio saltó al cargo de procuradora general, que hoy ocupa. Wilson Ruiz, otro ex- Sala Disciplinaria de la Judicatura, se esforzó por bajar los niveles de hacinamiento carcelario, que pasaron del 50 al 20 %. Ese, que sin duda es un avance muy importante, tiene una zona gris cuyo impacto aún está por determinarse: a estas alturas, no se conoce cuántos de esos miles de presos que salieron por las políticas de excarcelación volvieron a delinquir. Y en estos años las cárceles volvieron a salirse de control: la masacre de la Modelo, en el 2020, y el mortal incendio de Tuluá tras una revuelta, apenas hace unos meses, son prueba de ello.



Osuna recibe, de entrada, la granada sin seguro que representa la situación de hacinamiento y criminalidad en las cárceles –la oleada de extorsión en Barranquilla, que se ha cobrado la vida de varios conductores de servicio público, la manejan capos de bandas que están presos– y la corrupción que no cede en el Inpec.



Y es muy posible que, como les ha pasado a casi todos sus antecesores, termine conformándose con tratar de paliar con pañitos de agua tibia problemas que no solo tienen décadas, sino que se agravan día a día. Por ejemplo, después de todos estos años, y de todos los escándalos, seguimos sin ninguna mejora sustancial en los controles, siempre precarios, sobre los presos que han salido de las cárceles gracias a los diferentes beneficios que da el sistema.



Pero su ministerio tiene una particularidad que no han tenido los de sus antecesores, por lo menos no tan marcada: Osuna, un hombre de leyes, tiene el compromiso de velar por que en un momento en el que las mayorías del Congreso e influyentes sectores en el Ejecutivo promueven enormes cambios institucionales y no pocas turbulencias, el respeto y la independencia del Poder Judicial prevalezcan. De ello dependerá en buena medida la buena salud de la democracia colombiana.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET