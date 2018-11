La semana más dura de Martínez Neira desde que asumió la Fiscalía

En la tarde del pasado domingo, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, descansaba en su casa de Girardot, Cundinamarca, cuando su esposa lo despertó con la noticia de que había muerto Alejandro Pizano, el hijo de Jorge Enrique Pizano y, a la vez, uno de los mejores amigos de su hijo Humberto, que vive en Nueva York.

Tras la noticia, el Fiscal regresó de inmediato a Bogotá para iniciar la que se convertiría luego en la semana más dura desde que asumió la dirección del organismo investigador, en agosto de 2016. No solo por la cercanía que tenía su familia con la de Jorge Enrique Pizano –sus hijos Humberto y Alejandro se conocían desde que tenían 5 años, cuando comenzaron el preescolar, sino porque tuvo que dar explicaciones en dos ocasiones sobre sus conversaciones del 2015 con Pizano y además fue denunciado en la Comisión de Acusación de la Cámara por omisión de denuncia.



Las conversaciones entre Martínez y Pizano se dieron cuando el primero era asesor jurídico del Grupo Aval y el segundo, auditor de la Concesionaria Ruta del Sol II, de la que hacía parte el grupo económico a través de Corficolombiana y su filial Episol.



En los audios, revelados por Noticias Uno, Pizano entera a Martínez Neira sobre irregularidades que había detectado en las contrataciones de la concesionaria, que tenía como socio mayoritario a la constructora brasileña Odebrecht, hoy cuestionada en varios países por los sobornos que pagaba para obtener las obras.

Lluvia de críticas

Esta semana, el Fiscal General fue además objeto de fuertes cuestionamientos de sectores del Congreso y fustigado en las redes sociales, donde se llegó a pedir su salida del cargo.



El pasado lunes festivo, un día después de regresar de Girardot, Martínez fue contactado por Noticias Uno, que esa noche revelaría apartes de las grabaciones de agosto del 2015 en las que hablaba con Pizano:



—(...) Acá te traje el consolidado que tengo, a agosto 4, de todos los contratos y de todas las observaciones, que suman 24.000 millones de pesos –afirma Pizano en un fragmento de los audios.



—(...) ¿Esto son coimas? ¿Sí o no? Diga como es cierto, ¿sí o no? (...) –le pregunta el Fiscal.



—Hombre (...), pues no tengo certeza –le contesta Pizano en las grabaciones que le entregó a Noticias Uno con la condición de que solo se publicaran si él moría o lograba salir del país y tener protección internacional.



Tras hacerse públicas las conversaciones, se empezaron a escuchar voces que cuestionaban por qué el Fiscal no hizo las denuncias del caso si había recibido información sobre la presunta existencia de irregularidades.



“El fiscal Martínez sabía de sobornos de Odebrecht desde 2015. ¡Insisto! Debe hacerse a un lado”, escribió en sus redes sociales el senador del Polo Jorge Enrique Robledo.

​

Un día después de la publicación de las conversaciones, el Fiscal expidió un comunicado en el que dio las primeras explicaciones y señaló que solo “con la investigación de la Fiscalía en el año 2017 se pudo establecer con certeza que los ‘hallazgos’ de Pizano estaban relacionados con ‘coimas’ ”. Y añadió que en su momento, tras recibir la información del ingeniero, la trasladó a Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente de la junta directiva del Grupo Aval. Incluso, explicó que después de esto, los miembros de la Concesionaria Ruta del Sol acordaron que Odebrecht tenía que reintegrar los 33.000 millones de pesos de los contratos cuestionados.

Pero el comunicado de seis puntos de Martínez Neira no logró apaciguar la situación, y el Fiscal, que regularmente solo habla en ruedas de prensa, terminó haciendo un extenso recorrido por medios de comunicación para reiterar sus explicaciones públicas. “Si hubiera tenido la certeza (de coimas), lo hubiera hecho conocer a las autoridades. El doctor Pizano es el que nombra a un paramilitar; los dos estábamos sentados buscando opciones (...). Estábamos reconstruyendo hipótesis. En esos audios, Pizano y yo estábamos sacando conclusiones, pero no había un delito específicamente (...). Yo, como ente privado, no podía ir ante la justicia a denunciar un posible hecho de corrupción”, dijo Martínez.

Las grabaciones lo que muestran es que yo estaba conjuntamente con él (Jorge Enrique Pizano) tratando de indagar lo que había acontecido FACEBOOK

TWITTER

El viernes, cuando, incluso, se había aprobado en el Congreso un debate sobre el caso Odebrecht al que sería invitado el Fiscal –por su fuero no puede ser obligado–, se conoció un nuevo audio, revelado por El Espectador. En él se escucha a Martínez diciendo que entre las irregularidades que le mencionaba Pizano podría haber varios delitos. Enumera soborno, lavado de activos, estafa, hurto agravado... Horas después de la publicación, el Fiscal volvió a salir a los medios de comunicación y explicó que en el audio, él le lee a Pizano el concepto elaborado por un abogado penalista a partir de una consulta puntual que él le hizo.



“El abogado penalista relaciona una cantidad de delitos, eso es lo que yo le leo al doctor Jorge Enrique Pizano”, subrayó el Fiscal. Y contó que en ese concepto el abogado señaló también que “para poder establecer la comisión de esos delitos se requería de una auditoría forense”. El Fiscal afirmó que él recomendó esa auditoría y que hacia adelante eso quedó en manos del vicepresidente contralor del Grupo Aval, Rafael Neira, quien ya fue escuchado en las investigaciones por el caso Odebrecht en calidad de testigo.

El jefe del ente acusador no solo pidió que sean revelados todos los audios sobre las conversaciones suyas con Pizano para que se entienda en el contexto en el que se dieron, sino que dijo que detrás de todo el movimiento para “desprestigiar” a la Fiscalía hay una persona imputada en ese organismo por corrupción y que está consultando con abogados la conveniencia de revelar su nombre.



El difícil momento del Fiscal se dio justo cuando la Corte Suprema de Justicia empezó a debatir internamente las salidas para nombrar un fiscal ad hoc cuando el jefe del ente acusador se declare impedido. El propio Martínez Neira presentó hace dos años un proyecto al Congreso en ese sentido, garantizando que ante impedimentos o recusaciones, no fuera el vicefiscal quien asumiera los procesos. La iniciativa no tuvo acogida en el Legislativo.



Precisamente, la vicefiscal María Paulina Riveros rechazó el viernes una recusación en su contra para continuar con el caso Odebrecht y pidió a la Corte Suprema que resolviera el tema.



El Fiscal General, que eligió como su bandera la lucha contra la corrupción, enfrenta ahora una dura prueba por el caso Odebrecht, cuyas investigaciones, según Martínez, han avanzado en Colombia como en ningún otro de los 12 países donde la constructora pagó sobornos.



JUSTICIA