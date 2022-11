A las 8 a. m. de este jueves, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez radicó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia por injuria y calumnia en contra de la senadora Angélica Lozano.



Esto luego de que el miércoles, durante el debate de la reforma tributaria en el Congreso, Lozano afirmó que en 2016 el entonces fiscal hizo una 'nestorhumbertada' e intervino en la redacción de una proposición para poner el monto de 5.000 millones de pesos como suma a partir de la cual se tipificaría el delito de omisión de activos.



En el 2016 se creó el delito de evasión de impuestos, pero…



Hecha la ley hecha la trampa: El fiscal de la época NHM le agregó una cifra: Es delito evadir a partir de $5 mil millones 🙄



Hoy podemos corregir este saludo a la bandera, quitar ese ‘piso’ y bajarlo a la realidad — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) November 3, 2022

"El sentido de dicha intervención no fue otro que el de sugerir que la acción del entonces Fiscal General se orientaba a convertir en letra muerta el tipo penal, quién sabe con qué propósitos", sostiene Martínez en su denuncia.



Lozano, de hecho, publicó un trino diciendo: "En el 2016 se creó el delito de evasión de impuestos, pero… Hecha la ley hecha la trampa: El fiscal de la época NHM le agregó una cifra: Es delito evadir a partir de $5 mil millones".



Al respecto, el exfiscal dijo que con esa afirmación difamatoria publicada ademá en redes sociales se buscó afectar su honra y buen nombre.



"Lo anterior significa que mediante su trino público doña Angélica Lozano me endilgó ser el autor, truculentamente, de la cifra de evasión a partir de los cinco mil millones ($5.000.000.000,oo), como presupuesto para la tipicidad del respectivo delito", sostuvo Martínez.



Además, el exfuncionario señaló que no solamente no fue él quien agregó la cifra, sino que por escrito la Fiscalía en su momento le expresó al Ministro de Hacienda y al Congreso su desacuerdo con dicho monto, por razones de política criminal.



"Es así como mediante oficio del 26 de octubre de 2016, la Fiscalía se apartó de la cuantía propuesta por el gobierno y sostuvo que 'cuando el comportamiento fraudulento recae sobre un monto inferior a los cinco mil millones de pesos, la conducta resulta igualmente lesiva de los bienes jurídicos tutelados por el derecho criminal' ”.



Con esta explicación, el exfiscal pidió a la Corte investigar a Lozano por injuria y calumnia, además agravadas en razón de la publicación que hizo en sus redes sociales.

