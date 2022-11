El exfiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira envió una carta a altos cargos de Estados Unidos en la que denuncia la existencia de un supuesto complot para afectarlo a él y a otras personas como el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, el expresidente Juan Manuel Santos y al exfiscal general Eduardo Montealegre Lynett.



En su carta dirigida a Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, y a la fiscal Jamie Mickelson, delegada del Departamento de Justicia de ese país, el exjefe del ente acusador hace señalamientos contra el periodista Gonzalo Guillén.



El exfiscal advierte que el comunicador ha afirmado que “utiliza al canciller (Álvaro) Leyva para estos oscuros propósitos, lo que, de ser cierto, haría que, a la persecución judicial, se haya sumado ahora la persecución política”.



Igualmente, Martínez Neira señala que hizo llegar a las autoridades colombianas las denuncias correspondientes sobre estos hechos.



El siguiente es el texto de la carta:

Néstor Humberto Martíne, exfiscal. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Como he tenido ocasión de informarles desde hace algún tiempo, tanto a esa representación diplomática como al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a comienzos de este año comprobé la existencia de una conspiración contra el suscrito y varios fiscales, por parte de personas a quienes asiste una sed de venganza, por haber sido judicializados durante mi administración como Fiscal General, por casos de corrupción en Colombia.



En mis más recientes comunicaciones a las autoridades judiciales de los Estados Unidos y de Colombia, de fechas 9 de mayo, 16 de septiembre y 10 de octubre de 2022, revelé los nombres de los determinadores de este crimen reputacional e inclusive el de los periodistas que sirven a esa causa, uno de ellos prepago, porque se sabe –según los medios de comunicación y de la propia justicia– que recibió dineros, con el macabro propósito de lesionar públicamente mi buen nombre y el de los servidores de la Fiscalía, tarea a la que se dedica impunemente.



Como lo puse de presente, inclusive con pruebas que entregué a ustedes, el propósito de este concierto delictivo logrará su objetivo, si da resultado el constreñimiento permanente a algunos servidores judiciales. Buscan fabricar señalamientos contra distintos funcionarios del Estado, de los más altos niveles.



El fiscal (Daniel) Hernández ha sido víctima de un asedio diario para que declare falazmente contra todos. Así aparece de manifiesto, otra vez, en el mensaje de WhatsApp recibido el pasado 7 de noviembre, que ha sido objeto de extracción forense, como todos los demás, con fines judiciales:

“Escuché que solamente hay una persona que puede ayudarle a reducir de sentencia pero quiere peces gordos. Mi jefe tiene la mejor relación con esa persona que es jefe de los agentes del FBI que tienen el caso de Odebrecht y otras cosas de corrupción en Colombia. Yo puedo arreglar una entrevista con él para que usted quede en la calle. No pagaría ni un solo día de cárcel, pero deberá entregar a Humberto, a Barbosa, a las personas que le dan órdenes a Humberto, le dan órdenes a usted y a Barbosa. También van a hundir a Álvaro Betancur. Si tiene algo muy grande en contra de Santos y fiscal Montealegre, con eso creo que usted queda libre, con protección a testigo y puede traer a su familia. Si acepta, tendrá que viajar a Washington pronto.“Si le interesa, solo escriba que sí y yo hago los contactos. Pienso que en más o menos una semana le puedo dar respuesta.



“Lo quiero ayudar. Si algo de lo que le he dicho es cierto, tiene que confiar un poco”.

Periodista Gonzalo Guillén. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Los conspiradores quieren crear terror para lograr su cometido. Por fortuna, los Standards of ethical conduct del FBI proscriben este tipo de procedimientos y estrategias, aunque también es cierto que, mientras los fiscales colombianos no cedan ante estas presiones externas, continuarán siendo atacados.



¿Es posible, acaso, que –con ánimo difamatorio y para cultivar el pavor– Gonzalo Guillén use casi a diario el nombre del FBI o del Departamento de Justicia, como si ejerciera su representación o fuera su vocero en Colombia, como acaba de ocurrir con su trino del 16 de noviembre de 2022, en el que da cuenta de supuestas solicitudes de extradición, según le “informa una fuente del Departamento de Justicia de EE. UU.?”.

Por si fuera poco, este pasado 15 de noviembre, fecha en que la Fiscalía anunció avances en la investigación del caso Odebrecht, se recibió desde un nuevo teléfono el siguiente mensaje:



“Buenos días, licenciado Hernández. Acabo de recibir la noticia de que la Fiscalía finalmente anunció lo que ya todos sabíamos. No se hunda solo. Aproveche que esta (sic) a tiempo de salvarse y conservar a su esposa y criar a su hijo. Montealegre, Santos, Humberto y demás no lo pensarían dos veces. Para ellos usted es un peón más. Ya no es momento de pensar en un juicio porque el FBI tiene múltiples declaraciones y copia de los archivos borrados. Entrega a sus jefes y lo ayudamos”.



Y, como era de esperarse, ha arreciado la presión a los fiscales para que “canten” lo que desean los conspiradores que se diga. Se trata de una intimidación sistemática. En un mensaje de WhatsApp del 18 de noviembre en curso, se manifestó:

“Lo que está sucediendo al interior de la Fiscalía es el resultado de las presiones de USA. Usted lo sabe. Lo último que dijeron esta mañana fue que a usted lo van a extraditar para que cuente todo lo que sabe de Humberto Martínez y de Santos. Si no habla usted habla Betancur. Los agentes siguen furiosos por la visita a Bula y por esto no van a descansar hasta que usted esté preso en este país. Destaparon cosas de Jaimes y van a tumbarlo, al igual que todo lo que esté relacionado con Santos. Le advertí que antes de que se fuera Barbosa iban por usted; a él le dijeron que si no tomaba acciones lo iban a imputar y no obtuvo mas alternativa. Ayúdenos y lo ayudamos”.

Me asiste la convicción de que las autoridades atajarán este tipo de procedimientos, que son ajenos a la ley. Como también impedirán que el controvertido periodista Guillén siga usando el nombre de las autoridades americanas o tenga acceso a sus funcionarios judiciales, como se tiene documentado e inclusive él lo reconoce públicamente, todo ello para inducirlos a la perfidia.



De otro lado, es muy delicado, como se lo informé y documenté al Departamento de Justicia el pasado 10 de octubre, que Guillén afirme que también utiliza al canciller Leyva para estos oscuros propósitos, lo que de ser cierto haría que, a la persecución judicial, se haya sumado ahora la persecución política.



Celebro que la Fiscalía colombiana pueda avanzar ágilmente en las investigaciones que anunció y que el país pueda conocer prontamente la verdad. Y ojalá las audiencias sean públicas, para que se sepa de una vez por todas si, según los pérfidos rumores, el señor Otto Bula –a quien no conozco, ni he tenido relación con él– tiene algún señalamiento contra el suscrito. Por ahora, mucho agradezco que la W Radio haya hecho público el pasado 17 de noviembre, que el señor Bula le indicó a la Fiscalía en el año 2017, bajo juramento, lo siguiente:

“Quiero que el país sepa la verdad. Si yo supiera que Néstor Humberto Martínez estuviera en algo metido en eso, le dieron plata, sepa que no estuviera reunido con usted. Yo hubiera hecho una rueda de prensa y lo hubiera dicho, porque yo estoy es de que el país sepa la verdad”.



Por último, pongo a su disposición, con carácter reservado, una grabación que he recibido, en donde se mencionan uno o a uno los nombres de los conspiradores en contra nuestra y se deja rastro de las extorsiones en curso, propias de mafiosos. En esta prueba técnica se dice que Guillén ha llevado a cabo reuniones clandestinas en Panamá con funcionarios del FBI, para acusarnos criminalmente. Allí se escucha decir, de acuerdo con el aparte que les anticipo, que Guillén informó:



“… que fue a Panamá a darle todo ‘información’ de grupo Odebrech (sic) donde implicaba a Martínez Neira y a ustedes”.



En tal sentido, sabré agradecerles se remita copia de esta comunicación y de su anexo al fiscal del conocimiento en Nueva York y al propio FBI, para que sus autoridades juzguen la credibilidad que merecen los “informantes” y su integridad.



En cualquier caso, estoy entregando a abogados americanos todos estos antecedentes, para que se examinen a la luz de los artículos 372 y § 912 de la Sección 18 y § 11.406 del USC, entre otros, sin perjuicio de que avancen mis denuncias en Colombia.



Copio esta comunicación al señor fiscal Francisco Barbosa y a la señora procuradora Margarita Cabello, para lo de su competencia. Sin otro particular, me pongo una vez más a su disposición para lo que Ustedes y sus autoridades consideren conveniente.

Fiscal Daniel Hernádez está a cargo de casos clave. Foto: Costesía W Radio

Fiscal Hernández fue citado a imputación de cargos

El 15 de noviembre la Fiscalía anunció una nueva fase de investigación en el proceso por las irregularidades en el caso Odebrecht realizada con apoyo del FBI y que llevarán a imputación de cargos a otras 10 personas por el escándalo de pagos de sobornos de la multinacional del Brasil.



Entre las personas citadas a imputación está el fiscal Daniel Hernández, mencionado en la carta del exfiscal Martínez Neira, y quien responderá por los cargos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo.



Según la investigación, el funcionario, el 20 de julio de 2017, obtuvo de un juez de control de garantías siete órdenes de captura contra presuntos implicados en el caso y al parecer hizo una solicitud defectuosa de tres de ellas y además omitió darles trámite legal a las mismas.

justicia@eltiempo.com

