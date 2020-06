Capturan a 2 investigadores que realizaron interceptaciones al 'Ñeñe'

Este jueves en la noche fueron capturados dos investigadores de la Dijin que participaron en las interceptaciones al 'Ñeñe' Hernández. Se trata del mayor Jefferson Tocarruncho y el intendente Wadith Velasquez, investigados por, presuntamente, interceptar a miembros de su grupo de trabajo ilegalmente.

Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a EL TIEMPO la captura, y aseguraron que a los uniformados se les imputarán cargos este viernes. La hipótesis de la Fiscalía es que en la investigación contra el 'ñeñe' habrían incluido líneas telefónicas para interceptación que no hacían parte del caso y por lo tanto el procedimiento sería ilegal.

Están citando en este mismo momento a los investigadores de la Dijin que participaron en las interceptaciones de la Ñeñepolitica para darles a conocer la captura en su contra por parte del Fiscal Daniel Hernández. No los vamos a dejar solos. Infames!! — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) June 5, 2020

Unas horas antes de la captura, el abogado Miguel Ángel Del Río Malo afirmó, por medio de su cuenta de Twitter, que recibió información sobre el proceso.



El abogado cuestionó que mientras a Claudia Daza, quien sería una de las interlocutoras en los audios del 'Ñeñe', "la llaman a interrogatorio", a los investigadores los quieren enviar a la cárcel. Además, Del Río publicó un video en el que califica de "infamia" la captura.



Contra los investigadores Wadith Velásquez, Jéfferson Tocarruncho y otros existe una denuncia en la Fiscalía y la Procuraduría por supuestos delitos de extorsión, concusión, abuso de autoridad y función pública y otros.

Es una infamia está captura!! pic.twitter.com/RUWO5hjxOX — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) June 5, 2020

Los audios que estos agentes lograron luego de interceptar una llamada del 'Ñeñe' Hernádez están siendo investigados en la Fiscalía y en ellos se escucha a hablar a este hombre sobre la campaña presidencial de Iván Duque y del supuesto manejo de apoyos y recursos durante esa contienda política.

La persona que estaría al otro lado del teléfono sería María Claudia Daza, quien hacía parte de la la UTL del senador y expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, después de conocerse la grabación, Daza renunció a su cargo.



Para aclarar los señalamientos en su contra, Daza fue citada el pasado 3 de junio a un interrogatorio en la Fiscalía, pero en la diligencia la mujer decidió guardar silencio.

Sobre este proceso, varios sectores le han pedido al Fiscal General que se declare impedido para conocer al caso por su cercana relación con el presidente Iván Duque.



Respecto a estas solicitudes, el Fiscal ha dicho que no hay ningún impedimento establecido en el Código de Procedimiento Penal que se pueda aplicar a este caso en concreto.

Y añadió: “los fiscales son autónomos en la Fiscalía General y yo no soy el fiscal instructor en ese caso concreto. Pues obviamente aquí estamos hablando de una especie de solicitud que yo la entiendo, muy respetuosa de algunos sectores que están pidiendo eso pero, en el marco de la normatividad colombiana, no existe ninguna viabilidad de esa solicitud en la medida en que yo no tengo relación directa con el Presidente en el marco de mi función como Fiscal General”.

