Ante el Juez Noveno Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cali, Valle, Julieth Vanessa Martínez Cantillo, la compañera sentimental del ‘Negro Óber', jefe de 'los Rastrojos Costeños', no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General por hechos delictivos relacionados con actuaciones criminales en esa organización criminal.



En audiencia, la mujer dijo no aceptar responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir. Este miércoles, la Fiscalía le solicitará al despacho judicial que la envíe a una prisión.

En un video, alias Negro Óber habla de la captura de su esposa. Foto: Captura de video

Martínez Cantillo fue capturada en Bogotá y su detención originó la furia del ‘Negro Óber' quien lanzó sendas amenazas que provocaron su traslado del centro de detención en el que se encontraba hacia la cárcel de La Dorada.



Según información de inteligencia de las autoridades, la mujer, identificada con el alias de Johana, se había trasladado a Bogotá para realizar inversiones en la ciudad con dinero proveniente de las extorsiones.

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, Foto: Captura de video

Investigadores afirmaron que buscaba mover el dinero lejos de su zona de influencia para eludir la acción de la Policía.



Además, aseguraron que la mujer sería la responsable de administrar las finanzas de la organización realizaba los pagos a sus integrantes.



De acuerdo con la investigación, la organización del 'Negro Óber' realizaba las llamadas extorsivas a sus víctimas a las que amenazaban con atentados armados si no realizaban los pagos, y 'Johana' era una de las encargadas de recibir el dinero de esas presiones ilegales.



Durante su captura se le incautó un celular y un computador que pasaron a disposición de las autoridades para buscar nuevas evidencias contra los integrantes de la red criminal.



