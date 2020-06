Los préstamos ‘gota a gota’ aumentaron un 30 % en la cuarentena

Aunque desde que se inició el aislamiento obligatorio, el 25 de marzo, se han reportado solo cuatro denuncias por usura en todo el país, una de ellas relacionada con los préstamos ‘gota a gota’, en la mayoría de las ciudades se mantiene más viva que nunca esa modalidad de crédito que acorrala a los deudores y los pone en riesgo de ser víctimas de golpizas o incluso de perder la vida.

De hecho, fuentes de la Policía señalaron que tienen estimativos de que en la cuarentena ese tipo de créditos ilegales se habrían incrementado hasta en un 35 por ciento. Esto, por la falta de ingresos que han tenido que enfrentar miles de personas y dueños de pequeños negocios que hasta hace unos días tenían sus locales cerrados. Investigaciones de la Fiscalía han establecido que las tiendas pequeñas, los vendedores ambulantes y las amas de casa son los principales usuarios de estos créditos.



Hace apenas un mes, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez advertía en entrevistas en medios radiales que el 55 por ciento de país estaba en la informalidad y por ello las personas se veían obligadas a acudir a los ‘gota a gota’, y en voz baja en zonas de comercio del sur de Bogotá se empezaron a escuchar versiones sobre personas presas del miedo ante el crecimiento de sus deudas.



Lo más grave no es que la gente caiga en estas redes que cobran intereses impagables, sino el efecto evidente: el inicio de las presiones y amenazas para que los cancelen, que se han agravado por la gran cantidad de personas que por el cierre temporal de los negocios no han tenido cómo pagarlos.

Andrés Nieto, experto en temas de seguridad ciudadana e investigador de la Universidad Central, señaló a EL TIEMPO que elaboraron un estudio sobre la situación de los ‘gota a gota’ en el país durante los últimos tres años, así como uno de la situación en medio de la pandemia.



Nieto afirmó que en “condiciones normales, al día se pueden mover 2.800 millones de pesos en este tipo de préstamos en todo el país”, pero que durante el aislamiento han aumentado este tipo de ofertas económicas en un 39 por ciento, “lo que se traduce en que se están moviendo a diario 3.892 millones de pesos, dinero que no deja ningún registro en las entidades bancarias”.



La cifra sobre el incremento de esos créditos se acerca mucho a la estimada por la misma Policía. Y en Bogotá, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, confirmó esa tendencia: “Sí se incrementó el fenómeno. Como no se está produciendo, y no se puede pagar, comienzan los riesgos".

La gente no tuvo ingresos de su trabajo informal, en plazas de mercado o de productos en la calle, o no hubo ingresos diarios por distintos trabajos. La gente llega a un momento en que no tiene plata ni puede cumplir con los compromisos que adquirió, y eso se cobra de manera violenta”.



En la capital del país, las zonas periféricas como Ciudad Bolívar son las más afectadas. Así lo refleja el testimonio de un líder comunitario de esta localidad, quien pidió el anonimato y manifestó: “La cosa está complicada, la gente no tiene para pagarles, y andan los manes desesperados amenazando, agrediendo y sicariando. El lío es que nadie quiere decir nada”.



Dentro del estudio realizado por la Universidad Central se estableció que los prestamistas también se han adecuado a la coyuntura y al no poder recorrer las zonas de comercio, llevan el dinero hasta la casa de quienes necesitan el préstamo y allí mismo les cobran.

La última red desmantelada por la Fiscalía en diciembre, en Barranquilla, usaba esa modalidad y sacaba los muebles de las viviendas cuando el deudor no cumplía con la cuota. Los tres capturados fueron judicializados por concierto para delinquir y hurto agravado, delitos que aceptaron, pues el delito de ‘gota a gota’ no existe y generalmente se tipifica el cargo como usura, que les habría dado una pena mucho más baja.



Los investigadores de la Policía consultados señalaron que las personas que han sido judicializadas por los préstamos han sido condenadas por haber protagonizado delitos conexos como lesiones personales, extorsión y homicidio.



En los días con las restricciones de la movilidad más fuertes por el covid-19 se detectó que en ciudades como Ibagué, Manizales y en sectores de Medellín los “prestamistas se estaban haciendo pasar por domiciliarios para moverse con tranquilidad”, dice Nieto, y ahora con la reapertura de varios sectores de nuevo se les ve rondando sin problemas en las zonas comerciales, talonario en mano.



No solo en Bogotá esa lucrativa actividad se ha mantenido a pesar de la pandemia, sino que reportes de ciudades principales dan cuenta de la presencia de redes de prestamistas.

Incluso, algunos uniformados señalaron que ante las dificultades que ha enfrentado el microtráfico durante la emergencia sanitaria, que ha disparado los precios de la droga, algunas redes criminales, especialmente en la Costa, han llegado a ofrecer servicios de cobro a los ‘gota a gota’ para recaudar las deudas y quedarse con un porcentaje. Redes del ‘clan del Golfo’ y ‘los Caparros’ ya habrían incursionado en ese negocio.



En febrero, antes de que se iniciara el aislamiento preventivo, el Gobierno había expedido un decreto para ampliar la oferta y cobertura de los servicios financieros, con lo que buscaba enfrentar a los ‘gota a gota’, y dos meses después la Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre los riesgos, especialmente entre la población vulnerable, de los préstamos ilegales que podrían desencadenar retaliaciones violentas.

Estos cobros están expandiéndose con fuerza en las ciudades

Aunque la economía está casi paralizada, los cobros de ‘gota a gota’ no se han congelado en el país.



Para frenar el acoso, las autoridades han reforzado controles y, por ejemplo, el pasado fin de semana el comandante de la Policía Metropolitana, general Manuel Vásquez, anunció la captura de dos jóvenes que cargaban 80 millones de pesos en efectivo.



Aunque sigue en investigación el origen de ese dinero, versiones en poder de las autoridades señalan que los jóvenes repartían y cobraban dinero de préstamos.

Pero los aprietos por la parálisis en la economía llevaron no solo a que varios de los deudores de ‘gota a gota’ se colgaran en pagos, sino a que entraran nuevos clientes, que se vieron con los bolsillos vacíos y obligaciones por las qué responder.



No obstante, no es sencillo precisar la cantidad de estos casos puesto que, en las pocas veces en que son denunciados, se registran como extorsiones o constreñimiento ilegal.



Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), divulgado el año pasado, identificaba 180 estructuras criminales que se mueven con el microtráfico, los préstamos ‘gota a gota’ y las extorsiones.



Lo cierto es que algunos de los cobradores han cambiado su imagen en esta pandemia. En días pasados, en el Concejo de Cali, el concejal Roberto Ortiz dijo: “varios ciudadanos me han comentado por llamadas, mensajes de texto, que los ‘gota a gota’ que habitualmente les cobran dinero ahora están llegando a sus hogares disfrazados de domiciliarios”.

Por su parte, en el centro de Medellín, con el retorno de vendedores ambulantes, pequeños comerciantes y ciudadanos necesitados de dinero, el fenómeno del ‘gota a gota’, controlado allí por 40 Convivir, se está volviendo a reactivar, después de haber menguado durante los días de aislamiento.



Así lo contó Luis Guillermo Pardo, presidente de la corporación C3 (Centro Consultoría de Conflicto), quien añadió: “desde nuestro punto de vista, van a aumentar los ‘gota a gota’, eso es una catástrofe para los pequeños comerciantes, los venteros ambulantes y la gente que tiene necesidad”.

En el centro de Medellín, según los investigadores de C3, los préstamos ‘gota a gota’ manejan intereses que llegan al 40 por ciento, y si los ciudadanos incumplen los pagos son sancionados de tres maneras: duplicación de intereses, decomiso de la mercancía y la muerte.



Según la información que maneja la corporación, en los últimos días han sido asesinadas en Medellín tres personas vinculadas al cobro del ‘gota a gota’. Y además de esa modalidad, las vacunas y las extorsiones también están volviendo al centro de la ciudad.

Redacción Justicia, Bogotá y Nación

