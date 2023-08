Aunque en el Congreso se presentó un proyecto de ley que busca penalizar ataques por medios digitales contra mujeres, algo que la misma Corte Constitucional ha pedido criminalizar, el Consejo Superior de Política Criminal (CSPC) le dio un concepto desfavorable a la iniciativa.



Se trata del proyecto de ley 241 de 2022, acumulado con el proyecto 256 de 2022 Senado, ‘por medio del cual se adoptan medidas de prevención, protección, reparación y penalización de la violencia de género digital’.

Además de otras consideraciones que no son de tipo criminal, la iniciativa propone crear el delito de ‘distribución de material íntimo y/o sexual sin consentimiento’, que penalizaría a quien “cree, difunda, distribuya o haga intercambio digital de fotografías, videos o audioclips de naturaleza sexual o íntima sin consentimiento” con entre 60 y 80 meses de cárcel, pena que se aumentaría si la conducta se realiza en contra de mujeres, niñas, niños y otras personas, motivada por razones de género, orientación sexual y/o identidad de género diversas.



En un concepto de 13 páginas, el CSPC expuso varios motivos por los cuales lo consideró inconveniente, comenzando por señalar que el proyecto no presentó estadísticas o datos que acrediten que la violencia de género digital es una problemática actual en Colombia, recordando que la penalización de una conducta debe ser el último recurso, y no el primero, para enfrentarla.



“La exposición de motivos no presenta evidencia empírica que permita caracterizar la problemática, presentando la manera como se da, a quiénes afecta, cómo los afecta, y cómo su sanción por medio del derecho penal es la respuesta idónea, necesaria y proporcional”.



De otro lado, el concepto señala que la pena propuesta es desproporcional al considerar que “no existe una correlación entre la gravedad de la pena y la gravedad del hecho cometido”. Según el Consejo, violentar la intimidad de la víctima con imágenes, videos o audios no invade su esfera física, lo cual “no justifica la conducta de quien actúa de esta manera sin el consentimiento de la víctima, pero, en términos de lesividad, resulta mucho menor la afectación cuando se compara con una persona que hostiga sexualmente de manera física a otra, o la accede de manera violenta”, se lee.



Otro reparo en el concepto es por la redacción del artículo al decir que le falta claridad pues no precisa de quién es el consentimiento, “se esperaría que se trata del consentimiento de la persona grabada o fotografiada, pero la redacción se presta para equívocos que podrían llegar a interpretarse como que se requiere el consentimiento de la persona a quien fue enviada inicialmente, o quien la adquirió con el consentimiento de la persona representada, situación que iría en contra de los fines propios del tipo penal”.

Facebook Twitter Linkedin

Organizaciones de mujeres en una protesta pidiendo la declaratoria de emergencia por las violencias de género. (Foto de archivo). Foto: Carlos Ortega. EFE

Así mismo, se cuestiona una falta de claridad cuando se pretende penalizar el “crear” contenido sin consentimiento, pues no se precisa qué ocurre cuando el contenido se crea pero nunca se distribuye o comparte; también hubo reparo porque el delito “es muy amplio cuando busca castigar a cualquier persona que lo distribuya y no solamente a quien lo puso en conocimiento en primer lugar, situación que puede llevar a la persecución en masa de personas que amplifican un contenido en una red social, comportamiento”.



Otro de los reparos tiene que ver con que el delito habla de contenido de naturaleza íntima o sexual, pero existe material íntimo que no tiene connotación sexual.

“En este punto podemos pensar en una grabación donde una persona revela que sufre de una enfermedad terminal, eso, desde luego, es íntimo, está relacionado con su intimidad, pero no es de naturaleza sexual”, se lee.



Finalmente, el CSPC trajo a colación un informe de la ONU que hace unas recomendaciones a los Estados para que adopten medidas efectivas para proteger los derechos de la mujer que puedan verse vulnerados por violencia digital, y señala que “la recomendación de la ONU no es crear un tipo penal de naturaleza sexual, como lo hace el proyecto de ley, que por demás no protege todos los supuestos de hechos mencionados en el informe, ya que guarda silencio sobre el acoso y el hostigamiento criminal en internet”.



Lo mismo dijo de la Sentencia T-280 de 2022, en la cual la Corte Constitucional pidió prevenir y castigar la violencia de género digital. Según el Consejo, esa sentencia “presenta un enfoque en la protección de la intimidad en todas sus esferas, lo cual, como se ha visto, no es el enfoque que se le da al proyecto de ley en cuestión”.



En este punto concluye: “La Corte especifica que lo que se debe proteger es el derecho a la intimidad, y que la tipificación de la violencia de género en torno de los medios de comunicación se debe encaminar por el derecho a la intimidad, no por la integridad sexual. En esta medida, el articulado propuesto desborda lo que pide la Corte Constitucional ya que realmente no toma en cuenta las recomendaciones y el enfoque que se propone”.







