Cinco funcionarios de Cormagdalena y la sociedad Navelena, en liquidación, tendrán que responder en un proceso de responsabilidad fiscal luego de que la Contraloría los vinculó a un caso por no usar estudios y diseños recibidos y pagados por Cormagdalena a Navelena para el proyecto de navegabilidad del río Magdalena.



De acuerdo con el órgano de control, los estudios y diseños, que fueron entregados por Navelena y recibidos por Cormagdalena, no han prestado utilidad alguna para ejecutar el proyecto de navegabilidad, en los términos señalados en el Conpes 3758 del 6 de agosto de 2013.



Por eso, la Contraloría vinculó al caso como presuntos responsables a Navelena S.A.S. (en liquidación) y a quienes fueron directores ejecutivos de Cormagdalena entre 2017 y 2022: Alfredo Varela de la Rosa, Luis Álvaro Mendoza Mazzeo, Luis Fernando Andrade (como encargado), Lucas Ariza Buitrago y Pedro Pablo Jurado Durán.



Según informó el órgano de control, la Unidad de Análisis de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) pudo observar que Cormagdalena no ha realizado actuaciones dirigidas a dar continuidad a estos estudios y diseños y garantizar su aplicabilidad, pese a que, conforme a lo establecido en el contrato de APP 001 de 2014, estos tendrían una vigencia o vida útil de 30 años.



Así mismo, se encontró que los estudios y diseños no han sido tenidos en cuenta en los procesos de contratación que se han llevado a cabo tras la liquidación de la APP con Navelena, "pese a que la ejecución de esta actividad fue reconocida y compensada en el acta de liquidación por terminación anticipada del referido contrato, en la que se estableció el valor de $189.068 millones, a favor del asociado (Navelena S.A.S. en liquidación)", dijo la entidad.

Contralor pidió priorizar el caso

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República. Foto: Diego Caucayo

El pasado 11 de octubre, mediante el Auto No. 0259 del 11 de octubre de 2022, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez declaró “de Impacto nacional los hechos relacionados con los procesos de contratación, ejecución y pago de los Estudios, Diseños y de Estructuración del proyecto de Navegabilidad del Río Magdalena, efectuados por el Ministerio de Transporte, Cormagdalena y la Agencia Nacional de Infraestructura, desde la APP 001 de 2014 a la fecha”.



En este auto se le ordenó a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría encargarse de estas revisiones.



Esta orden se dio luego de que la Diari envió a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción una alerta temprana relacionada con estos procesos de contratación, informando que desde 2017 se suscribieron ocho contratos y resaltando dos de relevancia: uno, por valor de $ 1,5 billones y que fue declarado desierto en 2022, y el otro, por estudios y diseños con la Universidad del Norte.



Otra de las conclusiones de la Diaria frente al contrato de estudios y diseños es que no era clara la intervención de las entidades frente a las actividades a desarrollar y la extensión de río a intervenir.



Así mismo, se evidenció que presuntamente los estudios y diseños pagados a Navelana con ocasión de la APP 001 de 2014 no han sido utilizados, porque las licitaciones no culminaron en adjudicación, pero además dentro de su estructuración hay una etapa de prefactibilidad que conllevaría el pago de unos nuevos estudios, por lo que se configuraría un posible daño fiscal por este concepto.



También se llamó la atención sobre que no toda la información fue cargada por las entidades en la plataforma Secop (de contratación estatal), por lo que se debe verificar con las entidades las actividades realizadas en la ejecución de los convenios/contratos contra las cuales se realizaron los pagos.



Por último, se advirtió que no hay claridad acerca de si "los estudios/objeto que se quiere desarrollar a través de los convenios corresponden a los mismos tramos o si son distintas áreas de influencia".

