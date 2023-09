Desde Pasto (Nariño) la Contraloría cuestionó las situaciones que han llevado a que importantes proyectos de salud estén hoy como elefantes blancos y proyectos críticos, y el vicecontralor con funciones de contralor (e) Carlos Mario Zuluaga informó que en total en este departamento el ente de control tiene identificados 85 proyectos, por un valor de 307.214 millones de pesos, que no están sirviendo a la comunidad.



De acuerdo con la entidad, los proyectos que más llaman la atención dentro del diagnóstico son los hospitales, en especial, el Santa Mónica de Pasto, el Buen Samaritano de La Cruz y el Municipal de Ipiales, que todavía no prestan la totalidad de los servicios.

El Hospital Santa Mónica comenzó a construirse en 2015 y tuvo fallas desde su planeación. Foto: Contraloría

El Hospital Santa Mónica comenzó a construirse en 2015 y tuvo fallas desde su planeación porque las obras incluidas no eran suficientes para la magnitud del proyecto, lo que terminó llevando a incumplimiento en los plazos de ejecución, además de que no se contemplaron las vías de acceso y obras de urbanismo.



No obstante, tras un acompañamiento de la Contraloría a la veeduría “Transparencia y cumplimiento 2017 Comuna 3”, se liquidó de forma unilateral el contrato de biomédicos, sin generar detrimento porque la aseguradora amparó el contrato, y también se pidieron firmar tres contratos para el mobiliario, equipos biomédicos faltantes y obras de urbanismo. Ahora, la infraestructura fue entregada en comodato a la ESE Pastosalud para su operación.



Otro de los proyectos sobre los que se llamó la atención es el Hospital Municipal de Ipiales, pues el Departamento Nacional de Planeación (DNP) retiró los recursos de Regalías que originalmente iban a financiar el proyecto, ahora la Gobernación debe proveer los recursos para su finalización. En 2022 la Alcaldía de Ipiales firmó un contrato de consultoría de estudios de vulnerabilidad para determinar si es procedente continuar las obras en la actual edificación o demolerlo e iniciar nuevamente la construcción.Los estudios tuvieron comentarios y se esperan sus ajustes para proceder a emitir un concepto sobre la posibilidad de continuar con las obras.



Por ahora, la Contraloría en Nariño promovió la conformación de una veeduría ciudadana para vigilar la liquidación de los contratos originales de obra e interventoría del 2016, la contratación de los estudios médico arquitectónicos y la elaboración de una zonificación de los servicios. Con estos insumos, el municipio debe convocar una mesa técnica para que de manera conjunta se realicen las observaciones del proyecto.

La infraestructura del Hospital Santa Mónica en Pasto (Nariño) fue entregada en comodato a la ESE Pastosalud para su operación. Foto: Contraloría

Finalmente, se alertó sobre la situación del Hospital El Buen Samaritano, la Contraloría dijo que la principal situación irregular detectada por la veeduría ciudadana fue la suspensión del giro de recursos por parte de la Subdirección de Control del DNP por el incumplimiento por parte de la administración municipal del Plan de Mejora. Actualmente, el Instituto Departamental de Salud de Nariño no ha habilitado los servicios de hospitalización, rayos x y área de quirófanos porque aún no se cuenta con la matrícula del servicio de energía eléctrica permanente a nombre del Hospital.



Frente a todas estas obras, dijo el vicecontralor Zuluaga, la Contraloría pidió a las administraciones departamental y municipal adelantar las acciones administrativas para dejar saneados estos proyectos, especialmente considerando el cambio de gobernadores y alcaldes que tendrá lugar en el 2024.







