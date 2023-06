En la mañana de este sábado, la Policía Judicial, Dijín, confirmó que fueron capturadas 10 personas del núcleo cercano del narcotraficante Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, señaladas de testaferrato.



Las capturas se hicieron en coordinación con la Fiscalía General en Medellín (Antioquia) y Montería (Córdoba).



De acuerdo con la Policía, durante cinco años el grupo investigativo de lavado de activos de la Dijín, recopiló información contable, tributaria y financiera, con la que logró identificar que Torres Martínez, 'Fritanga', "junto con otras personas desde el año 2005 al 2019, habría coordinado la compra de varios bienes que puso a nombre de sus familiares y allegados", aseguró el general José Luis Ramírez, director de la Dijín.



Alias Fritanga, es un narcotraficante que antes de su captura llegó a integrar la línea de mando del llamado 'clan del Golfo', hoy Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Agc.



$800 millones en efectivo les incautaron. Foto: Policía Judicial, Dijín.

De acuerdo con la investigación adelantada, 'Fritanga', habría utilizado su núcleo familiar y personas de confianza para registrar bienes muebles e inmuebles que presuntamente fueron adquiridos con dineros producto del narcotráfico, avaluados aproximadamente en nueve mil millones de pesos.



Señala la Dijín, que entre los capturados están la esposa, exesposa, excompañera permanente, su contador, un tío, un hermano, su propia madre y hasta su conductor.



El general Ramírez señaló que los investigadores y los peritos contables de la Dijín rastrearon un total de 9.600 millones de pesos, a través de la compra y venta de bienes muebles e inmuebles que fueron objeto de medidas de extinción de dominio por parte de las autoridades en el año 2008.

Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, a su llegada a Bogotá, tras ser deportado de EE. UU. Foto: Migración Colombia

Durante la investigación se logró establecer que estas personas no contaban con la capacidad económica para la compra de los mismos, y que además no pudieron soportar documentalmente el origen licito de los dineros con los cuales fueron adquiridas las diferentes propiedades.



Durante las diligencias de allanamiento y registro fueron incautados más de 800 millones de pesos en efectivo y dos armas de fuego de corto alcance.



Las 10 personas capturadas fueron puestas a disposición de un juez con función de control de garantías constitucionales, y se les imputó testaferrato, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



La Fiscalía solicitó imposición de medida privativa de la libertad, la cual no fue acogida por el juez del caso que los dejó en libertad; sin embargo, estas personas siguen vinculadas al proceso penal afrontando las etapas del juicio en libertad.



