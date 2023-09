En una audiencia ante un juez de Montería en la que se judicializaba a un temido jefe del ‘clan del Golfo’ vinculado a extorsiones y homicidios en Córdoba y Antioquia, la Fiscalía destapó evidencias en su poder sobre presuntos pagos que se habrían hecho para que peligrosos delincuentes, tras su captura, sean enviados a resguardos indígenas y no a cárceles controladas por el Inpec.



Durante la diligencia conocida por EL TIEMPO, la Fiscalía le imputó cargos de concierto para delinquir y tráfico y porte de armas de fuego a Fredy José Rivera Cochero, alias Bula o Roberto, señalado de ser el jefe de la estructura 'Uldar Cardona Rueda', quien tenía bajo su mando a 243 personas y sería el responsable de las amenazas y presiones a la población civil para promover paros armados que paralizaron varios municipios del país este año.



En la audiencia, la Fiscalía pidió que el capturado, que no aceptó los cargos imputados,

fuera asegurado en centro carcelario por su peligrosidad y por el riesgo de fuga, ya que

‘Bula’ ya había sido capturado y recibió el beneficio de casa por cárcel.



En marzo de 2019, cuando funcionarios del Inpec fueron a su vivienda a supervisar que estuvieran en el sitio, su madre les dijo que el hombre se había ido y que dejó en una caja el dispositivo electrónico que tenía que tener puesto todo el tiempo para controlar su ubicación.



Y la defensa de ‘Bula’, quien aparece en el cartel de los más buscados, argumentó que él era integrante de pueblo Zenú del departamento de Ayapel (Córdoba) y que su sitio de reclusión tenía que ser un cabildo indígena y no una cárcel, en atención al respeto por las costumbres ancestrales de los pueblos nativos del país.

Judicializados tres presuntos cabecillas del 'clan del Golfo' en Córdoba. Foto: Fiscalía

'Bula', fungía como jefe de una de las estructuras más grandes del 'clan del Golfo'. Foto: Policía Nacional

El abogado adjuntó una carta firmada por el gobernador indígena Julio César Vergara, quien certificaba la pertenencia de ‘Bula’ a la comunidad indígena y pedía la entrega del capturado señalando que allí tendría las condiciones de seguridad para cumplir su detención, en espera del avance del juicio en su contra.



Insistió el defensor en el envío del capturado a un resguardo y propuso como sitio de reclusión el cabido de Ayapel o el centro de armonización de La Apartada. Ambos ubicados en la zona de injerencia de los hombres bajo el mando de ‘Bula’.



E incluso señaló que en esos sitios ya están otras personas vinculadas a varios delitos en condición de detenidos, con quienes compartiría reclusión ‘Bula’. Entre ellos Edgar Villadiego Manga, capturado el 23 de mayo por concierto para delinquir, tráfico estupefacientes, porte de armas, tentativa de homicidio y hurto; David Anaya hoyos condenado por el juzgado primero ejecución de penas de Antioquia por los delitos de utilización ilícita de redes comunicaciones, concierto para delinquir y uso de documento falso, y Trejos Osorio procesado por concierto para delinquir con fines de narcotráfico y señalado como mano derecha de uno de los jefes del ‘Clan del Golfo’.

Las grabaciones

El ente acusador se opuso a esa petición, y aunque había pasado su turno para intervenir en la audiencia, el fiscal 79 contra las organizaciones criminales pidió la palabra y advirtió que se estaban registrando maniobras para engañar a la justicia.



Dijo que Donaldo Antonio Rivera Cochero, alias Muñe, hermano del capturado tiene una orden de captura en su contra y su teléfono estaba interceptado legalmente. Y que en una de las grabaciones - correspondiente al 22 de mayo del año pasado - se escucha a una mujer identificada como Sonia, que habla con un hombre a quien dice que el grande ya salió de la cárcel y que se enteraron de una orden de captura en su contra.



“El camarada lo llamó y le dijo que tenía orden de captura y le dijo que anda dando papaya y le dijo que no apareciera por la mina”, se escucha en la grabación.



Y en otra interceptación del 29 de mayo el ‘Muñe’ dice que se encuentra haciendo diligencias en un cabildo indígena para solicitar ante la justicia que sea recluido en ese cabildo, y que por orden de su hermano Roberto se debe entregar con el compromiso que lo lleven al cabildo.



“Hola aquí estoy en el último día de mi vida, bebiendo en pechuga y el gordo, mañana viajo para allá porque sea lo que sea no me voy a entregar, estoy más caliente que 'Bula', pero no digas nada”, dice ‘Muñe’ y un hombre desconocido pregunta “¿ya le dijiste a la morrococha? (su pareja) ? Y él responde que sí y “que sale en un año o paga dos pero en el cabildo, allá más allá arriba donde están el viejo Lisné”.



El hombre no identificado vuelve a preguntar “¿Y el cabildo queda dónde?, a lo que el ‘Muñe’ responde “más allá de la ye, donde están los indígenas en el cabildo, donde está el viejo digno, ya tengo los papeles allí metidos, yo no me voy a entregar” y más adelante afirma “son 400 palos que están cobrando por los papeles, un año y me dejan por acá pero en el cabildo, ya todo el mundo sabe la calentura, yo solo no me entrego”.



Tras destapar esas grabaciones, la Fiscalía señaló: “podemos evidenciar que la única intención de esta persona al traer todos esos papeles, de que hace parte de un cabildo indígena, es evadir a la justicia”. Y añadió el fiscal: “está hablando de que pagaron 400 millones de pesos. ¿para qué? , para pedir esos papeles de indígena”.

Las autoridades realizan operaciones de extinción a bienes del 'clan'.. Foto: Policía Judicial

Dijo el fiscal que las evidencias ya están legalizadas y que están claros los indicios sobre los pagos que habrían hecho para obtener los papeles, y que el ente investigador ya investiga los hechos y los documentos presentados en la audiencia para compulsar copias por el delito de fraude procesal.



La defensa solo se limitó a decir que la argumentación de la Fiscalía era extemporánea y que la decisión sobre el sitio de reclusión era definida por el juez.



A su turno, el juez de control de garantías de Montería sostuvo que hay que establecer si el procesado era realmente de una comunidad indígena y se encuentra arraigado en esa comunidad y que con una certificación de ello no es suficiente.



“O si por el contrario, este ciudadano abandonó esa cultura y se dedicó a cometer delitos que nada tienen que ver con las costumbres indígenas, como es el caso de delito de concierto para delinquir con fines de extorsión”, añadió el funcionario judicial tras cuestionar que no sería viable enviar a una persona con esos antecedentes a un establecimiento que no podía tener la capacidad para evitar que siga delinquiendo.



Además tuvo en cuenta para negar ese beneficio el hecho de que la Fiscalía presentara evidencias de presuntos sobornos para conseguir la acreditación como indígena.



