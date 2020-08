Mutilación genital en mujeres embera: una cicatriz que no desaparece

“Con todo ese tema de la colonización nos hemos ido adaptando a otras cosas.” Dayana Domicó, Lideresa de jóvenes emberas en la ONIC.



Al adentrarse al resguardo de Bajo San Juan en Pueblo Rico, Risaralda, el sonido del río y de los pájaros se mezcla con música urbana y uno que otro vallenato. Las mujeres más ancianas, vestidas de faldas plisadas hasta las rodillas, desencajan con los pantalones y esqueletos de las más jóvenes. Los vestidos de colores llamativos y los pomposos collares de chaquiras terminan siendo la vestimenta de los días de celebración.



Las figuras con jagua ya no son una tradición recurrente. “La blusa no es propiamente nuestra, la empezamos a usar fue por las monjas (…) Antes nos pintábamos todo el cuerpo con jagua porque ese material es para conservar tu cuerpo y tu espíritu fuerte”, recordó Dayana Domicó. Las mujeres pasaron de la desnudez del torso a usar paruma o vestidos, y los hombres que andaban en guayuco, acogieron los pantalones y camisas para vestir.



“No había la necesidad de cubrir el cuerpo porque eso era natural. Aún en territorios muy adentro en la selva, se conserva esa tradición”, afirmó Domicó. Pero no solo la vestimenta fue cambiando con el contacto con población no indígena, la llegada de instituciones como el ICBF trajo nuevos sistemas de educación. Los niños de los resguardos reciben clases de matemáticas, español y ciencias naturales, combinadas con saberes propios de la comunidad.



“Los niños hablan en castellano desde chiquiticos, mientras que a uno le tocó aprender a la fuerza para poder hablar con los paisas”, contó Clámico Guasiruma, padre del gobernador del resguardo de Bajo San Juan. Sin embargo, precisó que las tradiciones han cambiado, pues antes los emberas no podían casarse con alguien que no fuera de la comunidad, pero ahora eso es bastante recurrente aunque genere posiciones encontradas.



—Ellas se burlan de mí porque no les entiendo todo.

—¿Usted eres embera?

—Sí, solo que yo me fui a vivir con mi marido a Pereira. Volví hace unos días. —contó una mujer embera que no domina el idioma local durante el ejercicio de cartografía corporal.

—Ella fue la que se casó con un paisa, por eso no habla. —explicó otra habitante del resguardo.



Algunos miembros de la comunidad consideran que el intercambio cultural ha ayudado a ampliar los saberes de la población. No obstante, ha traído consigo cosas negativas como las enfermedades. “Teníamos alimentación propia, todo lo cogíamos del monte. Las casas las construíamos de tambo. Ya no comemos todo de lo que recogemos y lo que llega de afuera nos está enfermando”, afirmó Eduardo Queragama, indígena katío.