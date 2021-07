Quién era Gustavo Quintana, médico defensor de la eutanasia que murió

Eran las 9 de la noche del 9 de noviembre de 2011 cuando el doctor Gustavo Quintana llegó a la casa de Jhon Quintero, un hombre de 33 años que durante los últimos cinco no había podido mover más que los párpados por cuenta de una esclerosis lateral amiotrófica.

El médico sacó de su maletín seis dosis de cloruro de potasio y, después de que Quintero se despidiera de su familia, las inyectó en la bolsa de suero que alimentaban a su paciente. Esa fue, según le dijo a EL TIEMPO en ese entonces, la ocasión número 100 que aplicaba la eutanasia.



En Colombia hubo quienes lo llamaron 'doctor muerte', y en la década siguiente a aquel caso habría completado más de 400 procedimientos para que enfermos terminales murieran dignamente.



Pero este 2 de julio de 2021, un infarto le quitó la vida a Gustavo Quintana.

El doctor Gustavo Quintana practicó la eutanasia desde la década de 1980. Foto: Andrea Moreno. EL TIEMPO

"Yo duermo tranquilo, porque sé cuál es la misión que cumplo en la vida de muchas personas que sufren y que no tienen ninguna oportunidad de vivir", le dijo el doctor a este diario en junio de 2012.



Su trabajo, repudiado por un amplio sector de la sociedad, fue para cientos de familias un refugio. Desde 1980 empezó a practicar los procedimientos, y hasta su muerte fue uno de los más acérrimos defensores de la eutanasia en el país.



Apenas dos días antes de su muerte, la Corte Constitucional seleccionó para revisión una tutela –presentada por Yolanda Chaparro, una mujer mayor que luchó para que le fuera autorizada la eutanasia–, con la que se busca ampliar este derecho en Colombia y que el procedimiento no solo se realice a pacientes en etapa terminal.



El rol de Quintana en el activismo por la eutanasia fue tal que el escritor estadounidense Richard N. Cote, autor del libro 'Gentle Death', le dedicó un extenso capítulo al médico, a quien calificó como un pionero de la muerte digna en América Latina.

Hace nueve años, en entrevista con EL TIEMPO, al doctor le preguntaron qué sentía después de practicar centenares de procedimientos de este tipo.



"La eutanasia no es una labor grata. Cómo quisiera dar vida, pero es inevitable: todos en uno u otro momento hemos de morir. Lo que no comparto es que esa muerte sea indigna", respondió.

Y en 2017, en diálogo con Blu Radio, reveló su miedo a morir.



"Muy curiosamente sí le temó a la muerte, a pesar de que sé que ella es absolutamente inevitable. Disfruto tanto de mi vida que no quisiera pensar en ella, pero no la desconozco. Y como no la desconozco, creo que vivo intensamente cada minuto de la que tengo", dijo.



Su fallecimiento, por causas naturales, le llegó este viernes, a los 84 años y después de cuatro décadas defendiendo y propiciando la muerte digna en el país.



