Vea cuáles son las faltas de tránsito que más cometen los colombianos

Entre el primero de enero y el 16 de diciembre de este año se habían impuesto en el país 3’347.542 comparendos por violar las normas de tránsito. Eso quiere decir que, en promedio, cada hora se expiden 398 amonestaciones contra conductores de vehículos y motocicletas.



Según el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), organismo que registra todos los comparendos impuestos en el territorio nacional, en el mismo periodo del año pasado las autoridades de tránsito sacaron 4’194.459 comparendos.

Y si bien hay una reducción de 849.917 amonestaciones –un 20,1 % menos– frente a las registradas en el mismo período del 2018 (ver nota anexa), el número sigue siendo preocupante y revela que aún hay mucho por hacer frente al comportamiento de los conductores.



De hecho, las transgresiones más comunes son, en su orden, estacionar en sitio prohibido, exceder el límite de velocidad, no realizar la revisión técnico- mecánica y transitar por sitios y en horas prohibidas (pico y placa).



En la primera conducta, el Simit reporta 525.004 infracciones (15,6 % del total); en la segunda, 441.928 (13,2 %); en la tercera, 380.835 (11,3 %), y en la última, 339.298 (10,1 %).



Estas infracciones, en opinión de expertos consultados por este diario, estarían demostrando que entre muchos de quienes van al volante sigue imperando la indisciplina, la búsqueda del atajo y que falta más concientización sobre el riesgo de no atender las señales o normas de tránsito.



De los casi 3’350.000 comparendos reportados en lo que va del año, los motociclistas son los que más acumulan infracciones, con 1’458.120 comparendos (43,5 %). Y la infracción en la que más incurren es conducir sin observar las normas, con 198.976 amonestaciones.



Entre las principales ciudades, los motociclistas también son los mayores infractores en Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. En Bogotá y Cali lo son los conductores de automóviles. En estas dos últimas, los motociclistas se encuentran en segundo lugar. No obstante, ambas urbes no coinciden en el tipo de infracción más cometida. En la primera, la principal causa de imposición de comparendos es estacionar en sitio prohibido. En Cali, por el contrario, es cruzar el semáforo en rojo o amarillo o no detenerse en el pare.



Los otros conductores que más infringen el Código de Tránsito en el país son los de automóviles, con 1’092.559 comparendos (32,6 %). Les siguen muy lejos los de camionetas y camperos (363.692 y 129.262, respectivamente) y por último los de camión, con 85.011 comparendos.



Si se comparan las cinco principales ciudades, Bogotá es la que más registra comparendos en lo que va del año, con 628.607, lo que representa casi el 19 por ciento de las infracciones. Cabe recordar que la capital es de lejos la ciudad con mayor parque automotor en el país. Según el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), en la ciudad hay poco menos de 2’500.000 vehículos, de los cuales cerca de 500 son motos. Entre las otras ciudades, Cali es la que más sanciones a conductores registra, con 390.974, y muy cerca está Medellín, con 380.031. Barranquilla presenta 254.363 y Bucaramanga, 60.984.

Por qué disminuyeron los comparendos

Según el Simit, entre el 1.° de enero y el 16 de diciembre se impusieron 3’347.542 comparendos por el mal comportamiento de los conductores. Esto significa una reducción de 849.917 (20,1 %) frente al mismo periodo de 2018, cuando hubo 4’194.459 amonestaciones.



En otras palabras, se pasó de 11.984 comparendos diarios a 9.564, para una disminución de 2.428 por día. Los resultados de 2019 son incluso inferiores a los de 2015, cuando, con corte también al 16 de diciembre, hubo 3’575.746.



¿Por qué la amplia diferencia? Sandra Tapias, directora del Simit, para quien la reducción es “evidente y significativa”, explica que la disminución se debió principalmente a que la reglamentación del Mintransporte sobre las cámara de fotodetección obligó a muchos municipios a dejar de operar esos instrumentos, que controlaban básicamente la velocidad.



La Agencia de Seguridad Vial, por su parte, consideró que la disminución requiere que los diferentes organismos de tránsito y el Simit analicen las posibles razones.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Redacción EL TIEMPO