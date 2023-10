La odisea legal de las mujeres intercambiadas al nacer hace 35 años en Bogotá

“Fue una coincidencia o hasta un milagro”, así describen Marcela Rodríguez Campos y Carolina Erazo Restrepo la situación por la que, en 2009, descubrieron que habían sido intercambiadas al nacer en el extinto hospital San Pedro Claver –hoy Clínica Méderi–, de Bogotá, el 6 de septiembre de 1988.



En 2008, sin conocerse y de casualidad, entraron a estudiar Nutrición y Dietética en la Universidad Javeriana y un año después, cuando quedaron juntas en la clase de Bioquímica, comenzó a revelarse la verdad.

Claudia Marcela Rodríguez, Diana Carolina Erazo y sus padres Foto: Archivo particular.

Tras conocerse en clase, Marcela le contó a su padre, Miguel Ángel Rodríguez, sobre las coincidencias en la fecha de nacimiento, clínica y hora con su compañera. Una nació a las 12:45 p.m. y la otra cinco minutos después. Ella le dijo “pa’ le encontré a su hija perdida”.



Junto con la mamá, Sandra Campos, buscaron en redes sociales fotos y encontraron el parecido de Carolina con la hermana de Marcela. “Ante la curiosidad, un día mi papá fue y nos recogió en la universidad, Carolina le mostró fotos de ella de pequeña y vieron similitudes”, contó Marcela.



Fue entonces cuando decidieron reunirse las dos familias y ahí encontraron varias coincidencias físicas de las jóvenes con las demás personas que integraban sus familias biológicas, con quienes no habían convivido.



Los resultados fueron contundentes: los padres biológicos de Marcela son Dunia Restrepo y Elmer Erazo; y los de Carolina son Sandra Campos y Miguel Rodríguez. El resultado de la prueba de ADN, realizada el 8 de julio de 2009, confirmó que las niñas habían sido intercambiadas al nacer.

Carolina Erazo, Marcela Rodríguez. Foto: Archivo

El pacto

Tras conocer el resultado comenzó un proceso complejo para Carolina y Marcela, al intentar recuperar los momentos que no tuvieron con sus familias biológicas durante 21 años.



“Estoy totalmente agradecida con mis padres de crianza, quienes me dieron todo el amor desde siempre. También he construido lazos sólidos y un vínculo con mis padres biológicos. Al final estoy agradecida por tener dos padres y dos madres espectaculares”, relató Carolina.



Y Marcela, quien tuvo la oportunidad de conocer de dónde viene y el porqué de su personalidad, sostuvo: “Cuando recibimos las pruebas de ADN hicimos entre las dos un pacto para no cambiar la situación. Yo sigo siendo hija de Sandra y Miguel; y tú, de Dunia y Elmer. Además, supe de dónde viene mi forma de ser, que es completamente diferente a la de mis padres de crianza, pero que sigue estando presente en mi vida”, reveló Marcela con un brillo en sus ojos.

Por su parte, Sandra, la madre biológica de Marcela, reflexionó sobre lo que sentía tras conocer la verdad: “Cuando recibimos la noticia quedamos en shock. Hubo sentimientos encontrados, pero ahora estoy agradecida porque las tenemos a las dos”.



También Carolina cuenta que, tras conocer los resultados, quedó sin palabras, “no hablaba nada. Ambas tuvimos terapia con psicología”; y Marcela añadió que incluso tuvo sentimientos de culpa por lo sucedido: “Familiares, amigos y compañeros me decían que si yo no me hubiera puesto a investigar, todo estaría bien”.



En medio de todo lo que estaba pasando, los cuatro padres les propusieron a ellas cambiarse los apellidos, pero Carolina y Marcela no aceptaron. “A pesar de todo, yo le sigo diciendo papás a quienes me criaron. Me dieron el amor y la educación durante 21 años de mi vida”, expresó Marcela.

El hospital San Pedro Claver, pasó a ser el hospital Méderi. Foto: Cortesía.

Odisea legal

Sentencia del Juzgado 60 Administrativo del Circuito de Bogotá del 10 de septiembre de 2018. Foto: Archivo El Tiempo

No obstante, por todo ese tiempo y recuerdos que no pudieron compartir con las familias que apenas conocieron, decidieron tomar medidas legales contra la Clínica San Pedro Claver por la negligencia en la entrega incorrecta de las recién nacidas.



El 10 de septiembre de 2018, el Juzgado 60 Administrativo del Circuito de Bogotá determinó que el extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS) es patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a las familias.



Como resultado de esto, se condenó a la Nación y al Ministerio de Salud y Protección Social a pagar una compensación de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por daño moral y daño por concepto de la vida en relación.



“Los funcionarios de la Clínica, que para la fecha atendieron el parto de la señora Campos y de la señora Restrepo y el posterior cuidado de las neonatas, fueron negligentes, ocasionando que hoy las familias Rodríguez Campos y Erazo Restrepo tengan que soportar estas dolorosas situaciones”, se lee en la sentencia.



Han pasado 5 años desde ese fallo y las familias aún no han recibido la reparación, además, han sido víctimas de tramitadores que buscan engañarlas con ofertas de darle celeridad al caso, a cambio de dinero.



Por ejemplo, en imágenes conocidas por este diario se ven las conversaciones sostenidas entre presuntos tramitadores y Katherine Vargas, la abogada de estas familias, en julio de 2022:



“Mi ‘doc’, positivo, sí podemos proceder. Están solicitando 20 puntos del total recaudado. Sumercé me dirá cómo procedemos o qué contrapropuesta tiene, para llevar el mensaje. Yo le aseguro que en menos de un mes se le gira”, dijo el supuesto intermediario.



El Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación (Pariss), creado en 2015 para garantizar que los recursos del extinto ISS se utilicen de manera adecuada, rechazó y desconoció el origen de estos mensajes y sostuvo que estos trámites no necesitan intermediarios ni generan costo alguno para las personas.



“Hubo una consulta exhaustiva en las bases de datos y aplicativos donde se administra información sobre trabajadores y contratistas del Pariss y no se halló registro de personas vinculadas a la Entidad con el nombre y número celular que se relacionan en los pantallazos adjuntos”, le respondió en mayo pasado la entidad a las familias en un documento al que accedió este diario.



El Pariss también les indicó que sí está la cuenta de cobro, pero la entrega de los pagos se hace según el turno, y hay otras obligaciones registradas antes que la demanda de las familias.



“Existen obligaciones con mejor privilegio de acuerdo con la oportunidad en que presentaron reclamaciones al proceso concursal de acreedores del Instituto de Seguros Sociales. Una vez culminen las categorías que cuentan con preferencias, se iniciarán los trámites para pago de créditos”, se lee en la respuesta de Pariss a las familias, enviada el 10 de mayo de este año.

Marcela y Carolina en su graduación Foto: Archivo particular.

Por su parte, la abogada de Vargas indicó que esta “es una situación común” y que la entidad “no paga las sentencias completas, dilata los procesos, los beneficiarios se aburren de esperar y acceden a una conciliación por un porcentaje menor al total del pago”.



Añadió que se le agotan los recursos para que se resuelva este tema: “He acudido a los tribunales, a la Procuraduría, al Minsalud, Minhacienda, Fiduagraria y no hay respuesta. Es una revictimización a estas familias esperar ya cinco años y no hay una respuesta”.



Incluso, pese a las constantes peticiones de la defensa de estas familias sobre conocer el lugar en la fila de entrega de pagos, no se ha anunciado una fecha para la resolución del caso.



“Es preocupante, frustrante y molesto para toda la familia volver a esa situación cada vez que hay una notificación y no se resuelve nada. El dinero no repara el dolor que sentimos pero es un aliciente para todos con respecto a lo que sucedió porque por derecho nos corresponde, según la sentencia”, indicó Marcela.



Sobre lo que ha pasado en sus vidas, tras descubrir que fueron cambiadas en el hospital, ella contó que junto a Carolina vieron juntas todas las clases en la universidad hasta su graduación. Luego, pasaron dos años en Houston, Estados Unidos, y Carolina se quedó viviendo allí, en donde tiene un hijo de dos años y está esperando el segundo.



Por su parte, Marcela trabaja en el área comercial de una multinacional en Bogotá y tiene una hija de ocho años, pero cuenta que para ella su embarazo fue complejo y tuvo que seguir asistiendo a terapias con psicología: “Lloraba al pensar que podría suceder de nuevo lo que nos pasó a nosotras”, recuerda.



Aunque para ellas lo que sucedió es un tema que siempre estará haciendo eco en sus mentes, ambas han seguido adelante y ahora están a la expectativa de una respuesta que compense un poco el daño que las marcó de por vida.

