Mujer que violó aislamiento por coronavirus no aceptó cargos

Un fiscal seccional imputó cargos por violación de medidas sanitarias en concurso homogéneo a la mujer capturada esta tarde por violar las restricciones de prevención frente al Covid-19.



Ella y su esposo habían acabado de llegar de Estados Unidos, por lo que debían permanecer aislados, preventivamente, por 14 días, aunque, según se dijo, ni ella ni su esposo estarían contagiados.



Sin embargo, el 16 de marzo la mujer salió a un establecimiento público a tomar licor y al día siguiente fue sorprendida en flagrancia en vía pública. Este delito contempla una pena de prisión de 4 a 8 años.

La mujer no aceptó los cargos y se declaró inocente. En la noche de este miércoles se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura de forma virtual, y algunos problemas técnicos dificultaron el proceso.



En cuanto a su esposo, fuentes oficiales señalaron que sería expulsado del país, pues se trata de un extranjero. Esta misma medida no pueden aplicarla a la mujer puesto que a ningún colombiano puede negársele estar en su país.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com