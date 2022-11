En una audiencia reservada en la Fiscalía estaba prevista la diligencia de traslado del escrito de acusación a Luz Fabiola Rubiano quien es señalada de los delitos de actos de discriminación y hostigamiento por los graves insultos que lanzó contra la vicepresidenta Francia Márquez.



(Le puede interesar: Corte le pone freno al acceso de la Policía a circuitos de vigilancia privada).



Sin embargo este diario estableció que la mujer no asistió a la citación y con una carta allegada al despacho argumentó problemas de salud que le generaron una incapacidad médica.

Sus comentarios discriminatorios quedaron registrados en videos, que se constituyeron en pruebas para iniciar una investigación de oficio. Los hechos se registraron el 26 de septiembre.



El proceso se adelanta por el sistema abreviado que es más rápido y en el cual no hay audiencia de imputación sino traslado del escrito de acusación.



En su momento el fiscal general Francisco Barbosa Delgado afirmó: “no es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que fomente el racismo o que fomente cualquier tipo de violación a poblaciones que han sido discriminadas".

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, hace explosivas revelaciones sobre la 'paz total'. Foto: SERGIO ÁNGEL ACERO. EL TIEMPO

Ante la ausencia de la procesada la Fiscalía se vio obligada a suspender la diligencia y se conoció que verificará si lo manifestado por la investigada corresponde a la verdad.



El abogado Carlos Hernán Escobar, representante de la vicepresidenta como víctima en el proceso, le dijo a este diario que esperan que esta diligencia sea reprogramada para este año antes de que se inicie la vacancia judicial.



A la audiencia no se permitió el ingreso del abogado Andrés Felipe Valencia López, quien representa al Partido Comunista. Esto porque la Fiscalía no lo reconoció como víctima en el proceso.



López Valencia señaló que en el caso se comprometió además la existencia del Partido Comunista que no solo fue discriminado sino amenazado cuando la mujer dijo: "a u comunista solo se le da un tiro en la sien y para el río".



Añadió que allí se configura la conducta de apología al genocidio "que implica instigar, que implica difundir y promover la eliminación física que fue lo que realizó la señora Rubiela".



Sostuvo que frente a ese delito el caso tenía que llevarse por el procedimiento ordinario y no por el abreviado.



Luego de la audiencia el caso pasará a un juez que adelantará una audiencia concentrada de acusación y preparatoria para luego citar al inicio del juicio que tardaría algunos meses.



Esto si la investigada decide declararse inocente y se va a juicio.

