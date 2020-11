Los ocho días de horror de mujer secuestrada y torturada por exnovio

“Me encerraba en el baño, me arrodillaba, me golpeaba y abría la ducha para que no escucharan mis gritos. Llegué a creer que no saldría viva de ese apartamento”.



Así recordó María Alejandra Rojas los ocho días de horror en los que, según denuncia, fue secuestrada, torturada y abusada sexualmente por su expareja José María Ortega Niño.



María Alejandra, de 24 años, sostuvo que llegó a la casa de José María el pasado 23 de agosto bajo engaños y con la complicidad de dos amigos más. “Me llamó y me dijo que estaba con otra mujer y que si no llegaba le iba a pegar a ella”. La mujer ya lo había denunciado en dos ocasiones anteriores por violencia intrafamiliar, pero los procesos fueron archivados tras una conciliación.

Para el octavo día, el 31 de agosto, se acabaría su martirio de la peor forma. María Alejandra denunció que fue empujada desde el tercer piso del edificio hasta el sótano; es decir, a una altura similar de cuatro pisos: “Él cruzó la puerta de la habitación hasta la cocina para buscar hielo y yo intentó coger la chaqueta donde tenía mis documentos con la intensión de lanzarla por la ventana y pedir ayuda. Él me empuja del brazo izquierdo y trato de agarrarme de nuevo de la ventana, quedamos frente a frente y en ese momento caigo, pero porque él me empuja”.



Sobrevivió de esa pesadilla, pero enfrentó otra y era llevar a su agresor ante un juez. Para el día de los hechos, fue rescatada por Bomberos y el hombre escapó. Aunque, según afirmó, lo veía en redes sociales, en viajes y salidas con amigos en común y, además, tenía orden de captura en su contra, el hombre solo fue detenido el pasado lunes. Dos meses después de lo sucedido.



“Después de que se hacer publica mi historia por redes sociales, la Fiscalía se comunica conmigo al siguiente día y me pide que amplié la denuncia, confirme los datos que ellos ya tenían y luego me notifican que fue capturado por el sector de Unilago, mientras estaba con su actual pareja”, recordó María Alejandra.



"La recuperación ha sido dolorosa, muy dura. Aun no logro caminar, aunque ya tengo fuerza en las piernas". Foto: Cedida por: María Alejandra Rojas.

Tras los hematomas en su cuerpo y la gravedad de las heridas (fractura de fémur, cadera, reconstrucción de mandíbula), el Instituto de Medicina Legal ordenó 120 días de incapacidad y una nueva citación para establecer si le ordena más días. Además, estuvo 13 días en cuidados intensivos.



“La recuperación ha sido dolorosa, muy dura. Aun no logro caminar, aunque ya tengo fuerza en las piernas. No puedo comer, solamente me pueden hacer purés. Vamos paso a paso”, contó. El médico que sigue su caso aun no le ha dado orden de apoyar los pies por la gravedad de la fractura en la cadera y le han dicho que para recuperar la mordedura tardará más de 1 año.



Por ahora, la familia de María Alejandra enfrenta varias necesidades económicas. Ella era el sustento de su familia, viven en arriendo y no tienen como pagar los recibos. “Tenemos en la nevera los mercados que nos envían mis amigos y conocidos”, afirmó.

Antecedentes por violencia

En la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, que terminó hasta la madrugada de este jueves, se conoció que José María Ortega Niño tiene 12 procesos investigativos- 4 por lesiones, 3 por violencia intrafamiliar, 2 de inasistencia alimentaria, 1 por injuria, 1 por amenazas y el último, que corresponde a estos hechos por secuestro-.



En el caso de María Alejandra deberá responder por los delitos de secuestro simple, tortura y acceso carnal violento. “Cuando abro la audiencia y lo veo ahí sentado me entró un pánico, empecé a temblar porque me dio miedo y dolor recordar eso. Logro calmarme con apoyo de mi mamá. Lo único que le pido a la justicia es que se tenga en cuenta lo que me hizo, las pruebas y que no lo dejen libre”, recalcó con tristeza. Un juez ordenó el envió de José María Ortega a la cárcel Modelo, de Bogotá.

El capturado no aceptó ninguno de los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación. Foto: Fiscalía General de la Nación.

Además, se conoció en la audiencia que José María Ortega enfrenta una denuncia de su mamá por violencia intrafamiliar y de su expareja cuando estaba embarazada. “Que se haga justicia contra este hombre que tiene 12 procesos de justicia y de la mamá. Es un riesgo para todas las mujeres. Si la justicia hubiera hecho algo cuando estas mujeres denunciaron, no estuviera contando esta historia y él estuviera hace mucho encerrado”, lamentó.



Para este viernes, familiares y amigos, harán una marcha y una caravana por si caso y las demás mujeres sobrevivientes de intentos de feminicidios. El encuentro es en el parqueadero de los Tres Elefantes, en Bogotá.

