Sandra Mora luchó tras su destitución de la Policía por ser lesbiana. Lo consideró una injusticia y al final le dieron la razón. Después de tan amargo episodio en su vida, la teniente coronel asume un nuevo reto que le encomendó el general Henry Vargas: será la Jefa del Fondo Rotatorio de la Policía.

Alejada de su familia por un rapto

Estando secuestrada me juré a mí misma que si llegaba a salir, nadie volvía a tocar mi dignidad como ser humano. FACEBOOK

TWITTER

Ese no ha sido el único episodio que la marcó. Apenas había terminado segundo grado de primaria en Meta cuando la raptaron. Su mamá la había dejado bajo cuidado de otras personas mientras cumplía unos compromisos laborales en otro departamento, pero los sujetos decidieron llevársela.



“Fue un secuestro de delincuencia común por tres años. Cuando mi mamá regresó le dijeron ‘necesitamos que nos dé una plata’. Me empiezan a pasar por barrios en Bogotá y me trasladan en un camión. Terminó en Armenia, Quindío”, recordó la uniformada, en una charla pasada con el canal ‘CityTv’.

Fue víctima de maltrato y abuso sexual hasta que su mamá logró recuperarla. Como tenía todo un camino por delante, la villavicense volvió al hogar, retomó sus estudios y buscó recuperar el tiempo que le habían arrebatado.



“Estando secuestrada me juré a mí misma que si llegaba a salir, nadie volvía a tocar mi dignidad como ser humano”, señaló. Siguiendo esa premisa, tan pronto terminó el bachillerato se vinculó a la Policía.

(Siga leyendo: Estos son los cambios que vendrían para el Esmad).

Facebook Twitter Linkedin

Sandra se graduó de la Escuela General de Cadetes Francisco de Paula Santander. Foto: City TV.

Se graduó en 1996 de la Escuela General de Cadetes Francisco de Paula Santander, en Bogotá. Luego, trabajó en áreas comunitarias en Villavicencio. Con el propósito de crecer, hizo el curso para ascender a teniente.

Retirada por su condición sexual

Todo marchaba bien; se desempeñaba como comandante del aeropuerto Vanguardia, Meta, donde se dio a la tarea de combatir el narcotráfico y la corrupción, pero otro obstáculo se atravesó.

Entré a la Policía por la reivindicación de unos derechos y fui nuevamente maltratada por mi orientación sexual. FACEBOOK

TWITTER

“Allí conocí una piloto comercial. Esa relación me trajo 50 mil problemas y me llevó a un retiro de la institución. (…) El 10 de octubre de 1999 me llamó el señor coronel Gutiérrez a su despacho y me confrontó. Me dijo ‘usted es una excelente oficial, pero sabemos que tiene una relación con una piloto. Le doy dos opciones: o la deja o la voy a echar’”, relató Mora.

Ella no se dejó amedrentar y le respondió: “Ni lo uno ni lo otro”. Aún así, la destituyeron en mayo de 2000 producto de una junta de generales, bajo la figura de la facultad discrecional que permite el retiro por razones del servicio.



“Entré a la Policía por la reivindicación de unos derechos y fui nuevamente maltratada por mi orientación sexual. Ahí me pregunté dónde estaba la misionalidad”, comentó en ‘CityTv’.

(Le recomendamos: ¿Cuáles son los cambios en el Esmad que plantea el director de la Policía?).

Facebook Twitter Linkedin

Sandra fue comandante del aeropuerto Vanguardia, Meta. Foto: City TV.

Al salir abruptamente, fue mesera, vigilante y mensajera. Vivió “de la caridad de mucha gente”.



Con los ahorros que tenía y, sobre todo, con el objetivo de que se supiera la verdad, Mora inició un proceso judicial que llegó hasta el Tribunal Contencioso del Meta, el cual falló a su favor en 2011. Ordenaron su reintegro de inmediato y el reconocimiento de los salarios y ascensos que no recibió durante aquel periodo.

(Puede leer: Soldados y patrulleros que lleguen a ser comandantes: ¿Es viable?).

A partir de ahí tomó las banderas de defensa de los derechos humanos y de la comunidad LGBTI en las filas de la Policía: “Siento que hemos hablado por muchos y muchas que no se han atrevido”.



“Es una institución magnífica, pero hay algunas personas que desafortunadamente no le han ayudado a la imagen”, concluyó.

Tras su paso por Bogotá, Casanare y Meta, ahora tendrá a su cargo el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.

Coronel que fue expulsada por ser lesbiana será parte de cúpula de la Policía Sandra Mora. Entrevista con Sandra Mora. Foto: City TV.

También puede leer:

- Petro le responde a Diosdado Cabello sobre refugio a opositores venezolanos.

-Concejal de Providencia sobre casas: 'No son seguras y ya se están pudriendo'.

- Reforma tributaria de Petro: estas son las advertencias de Fitch Ratings.

-Peaje para motos: Mintransporte reitera que mayores de 500 cc lo pagarían.

Tendencias EL TIEMPO